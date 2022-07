Kisapostagon az idei esztendő sem múlik le jelentős beruházások nélkül. Sőt a nyári nagy melegben éppen két fronton is zajlik a munka. A részletekről Nagy Attila polgármester számolt be lapunknak.

- Az egyik ilyen nagyszabású építkezés a leendő Piac tér a polgármesteri hivatal mögötti részen, ahol nagyon modern közterületet szeretnénk kialakítani. Kiszolgáló épület raktárral, akadálymentes női, férfi vizes blokk, illetve irodahelyiség létesül majd. A tér átalakításával hatalmas burkolt felülethez jutunk. Így nem csak a piac lesz kulturált környezetben, hanem egyéb közösségi rendezvények is kihasználhatják a megteremtett infrastruktúrát. A meglévő felület fölé egy nyitható féletető is kerül, ami minden időjárási körülmény között biztosít lehetőséget a terület használhatóságához.

Fotók: Horváth László

- Akár magánrendezvények is részesülhetnek mindezen jóban?

- Természetesen, hiszen ez is volt a célunk, hogy igazi közösségi teret létesítsünk. Annál is inkább, mivel jelenleg nincs a településen olyan helyiség, terület, illetve csak korlátozottan, ahol nagyobb létszámú ünnepség vagy családi rendezvény elférne. Ezzel a fejlesztéssel ehhez is hozzá fogunk jutni. Nem utolsó szempont, hogy itt a központi rész felújítása, a Tájház az idei évben el fog készülni, valamint a parkolás lehetőséget is kell biztosítsunk a postára, vagy a hivatalba érkezőknek. Ráadásul egyre nagyobb a gépjárműforgalom, tehát megoldást kellett találnunk olyan terület kialakítására, ahol minden célt, igényt ki tudunk szolgálni.

- A beruházások mellett sokan féltik a környezetet, tartva a zöldfelület csökkenésétől.

- Tájépítészt kértünk fel, aki már munkálkodik az új terület beépítésén. Meg fogjuk újítani a polgármesteri hivatal környékének és települési központ növényvilágát. A szakember megbízása garancia, hogy ez megelégedettségre készül majd el. Azonban csak ütemezve tudjuk megoldani, mivel ehhez is forrásokra lesz szükség. Pár éven belül, a meglévő növényzetet figyelembe véve és megtartva, egy még látványosabb zöld felület fog majd kialakulni Kisapostagon.

- A terveket hol nézhetik meg az érdeklődők?

- A hivatalban mindenki számára lehetőséget biztosítunk, csak egyeztessen velünk időpontot. Ezen kívül lakossági fórumot is tartottunk például májusi hónapban, továbbá a Dunaújvárosi Hírlap hasábjain is rendszeresen tájékoztatunk.

- Melyek még a közeli jövőben tervezett, illetve az éppen folyó munkák?

- A Deák Ferenc utcában teljes burkolatfelújítás fog készülni, ami magában hordozza a felszíni vízelvezetés problémájának megoldását is. Dimbes-dombos falu Kisapostag, ami egyik szempontból kellemes és látványos, a csapadékos időkben viszont a lezúduló víz elég félelmetes is tud lenni. A fejlesztéssel a csapadék egy átereszen keresztül a patakmederbe kerül, így nem fogja tovább mélyíteni az árkokat és nem erodálja a környezetet. Az útépítés mellett új járda is készül az északi oldalon a Kossuth utcától lefelé a Petőfi utcáig teljes hosszban. A jövő héttől már indulnak a munkák. Reményeink szerint ez augusztus, szeptember hónapban átadásra is kerül. Az elején említett Piac tér azonban hosszabb beruházás. Az első ütem most szeptemberben elkészül és a szüreti bálunk idejére az új parkoló és az elárusító rész megvalósul. A kiszolgáló épületek áthúzódnak 2023-ra. Az időjárás függvényében tavasz végére, nyár elejére várjuk a projekt befejezését.

- Milyen források segítenek a megvalósulásban?

- A Piac a vidékfejlesztési projektből, a Magyar Faluprogramból pedig a Deák Ferenc utca felújítása jöhet létre.

- Van azonban még egy nagy és látványos beruházás, az Iparos út, erről is hallhatunk?

- Szintén vidékfejlesztési támogatással a temetőtől a 6-os számú útig új utunk épül, ami az ipari területekre beérkező forgalmat hivatott kiterelni a településről. Nagy teherautókkal ezután nem kell keresztüljárni a falun. A 6-os úti csomóponttal ezek a területek megközelíthetőek lesznek. Egy hónapon belül átadjuk – hallhattuk a jó hírt Nagy Attilától, Kisapostag polgármesterétől.

A cikkben említett beruházások komoly anyagi forrásokat jelentenek. A Piac térre százmilliós, a Deák Ferenc utcára harmincmilliós, az Iparos útra közel hetvenmilliós támogatást nyert az Önkormányzat!