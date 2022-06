A hagyományoknak megfelelően a Mezőfalvai Zrt. biztosítja a helyszínt (Mezőfalva-Nagysismánd szántóföldi területen) a június 1–2. közötti rendezvénynek.

Mint azt a rendezvény ajánlójában írják, közel 42 hektáros területen egyedülálló kínálattal mutatják be a gazdálkodóknak, szakmai látogatóknak, valamint az agrárium iránt érdeklődőknek a legújabb agrártechnológiákat és gépeket. Az érdeklődők közvetlenül a terepen ismerkedhetnek meg a legújabb innovációkkal, a precíziós gazdálkodás friss trendjeivel, a legutóbbi szántóföldi napok óta született fejlesztésekkel. A szakmai program továbbképzési lehetőséget is kínál, amelyen tájékoztatást adnak a legfontosabb növénykultúrákban az egyes szakterületek kutatási eredményeiről, újdonságairól, aktualitásairól – mindezt gyakorlatorientált módon, helyszíni szemléltetéssel, terepen is alkalmazható praktikák átadásával.

Ma kezdődik az ingyenesen látogatható program Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Az ingyenesen látogatható rendezvény mindkét napon 9 órakor nyitja meg kapuit a vendégek előtt (díjmentes a parkolási lehetőség is a személykocsival érkezőknek). A megnyitó június 1-jén 10 órakor lesz. Az idei rendezvény tematikája az innováció. Az expo központi részén kialakított, közel 1,5 hektáros kamarai bemutatóterületen a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó aktuális szakmai információkkal és bemutatókkal várják a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértői az érdeklődőket. Ebben a szekcióban több témát is kifejtenek részletesebben, úgy mint a fenntarthatóság, az országos jégkármérséklő rendszer működése, a szakképzés.

A tervezet szerint az első napon 10.30-kor kezdődnek az előadások: tájékoztató a precíziós gazdálkodásról a fenntartható növénytermesztésért, az e-permetezési napló használatáról és az őstermelők családi gazdaságainak értékesítési feltételeiről.

Folyamatos lesz a szabadtéri állógépes kiállítás, de munka közben is megtekinthetőek a gépmonstrumok (kültéri demópályás bemutató), amelyekkel mindkét napon 11.30-kor és 14.30-kor vonulnak fel a kijelölt területekre.



A kínálatban szerepel még talajszelvény-, szántóföldi fajtasor-, termőföldi mikroparcellás bemutató. A fenntarthatósági tanösvényen gyakorlati példákkal is bemutatják a környezeti szempontból fenntartható mezőgazdálkodás és a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás lehetőségeit.