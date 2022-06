Az ötletgazda

Mergl István önmagát az egyik fő szervezőnek jelölte meg.

-Minden évben van egy hasonló ötletünk, és az idén úgy hozta a sors, hogy az Ifjúsági Szervezettel közösen próbáltunk megvalósítani egy kicsit nagyobb volumenű rendezvényt. Azt hiszem, hogy a várakozásainknak megfelelően alakultak a dolgok. Úgy láttam, hogy a hozzánk kilátogatók, a gyermekektől – a felnőttekig egyaránt jól érezték magukat. Délelőtt a „kicsiknek”, délután pedig a „nagyoknak” jártunk inkább a kedvükben.

A szervezők Fotók: Balogh Tamás

Sport és főzőverseny

-A számomra nagyon fontos a sport. Szeretném, hogy az ilyenkor nyújtott lehetőségekkel élnének az ideérkezők, megtetszene nekik, és az életük részévé válna. A főzőversenyünk is illett a Családi napunkhoz, hiszen kollektívában készítették a finomságokat. Az ebédre érkezőkkel pedig jó barátsággal töltötték el az időt.

A győztesek

A színpadon

-A nyugdíjas és a NaTe hölgyei együtt ismét egy színvonalas és nagyon erős produkciót adtak elő. Kökény Attilát is meghívtuk, akinek a dalait nagyon sokan örömmel hallgatták, és együtt énekelték vele. Végül a Szamaras zenekar hozta a szokásost, a remek hangulatot.

Kicsiknek való

A tűzpróbájuk a szakadó esőben volt

Pinke Kata a Nagykarácsonyi Ifjúsági Klub Egyesület elnöke elmondta:

-Úgy érzem, hogy jó partnerei lettünk egymásnak, az Ifisek és a Mergl Isti. Gond és sok beszéd nélkül, tudtuk megbeszélni a terveinket és a lebonyolítás módját is. Nagyon lelkes emberekből áll a tagságunk, de most elég nehéz volt őket mozgósítani, hiszen közülük sokan éppen most vizsgáztak, iskolába járnak, de végül minden sikerrel megoldódott. .

A tűzkeresztséget a nagy sátrunk felépítése jelentette, ami a tavasz legnagyobb felhőszakadásában zajlott. Hírtelen jött, bőrig áztunk, de kár lett volna félbehagyni, így aztán eredményesen befejeztük.

Vegyeskórus

Megállás nélkül

-A lebonyolítás is egy macerás dolog, egész napos jövés-menéssel járt. Az bizony nagyon fárasztó volt, de megérte, hiszen egy nagyon jó bulit csináltunk a kilátogatóknak, egész napra.

A közönség

A mesterséf

Szekeres Béla a barátaival nagyon komolyan vette a nap gasztronómiai részét is.

-Az ebédre is hívtam vendégeket, de a főzésre is. Egy kedves horgászbarátomat Kovács Pált, akit, mint mesterséfet tisztelek. Ma ő nyerte meg a főzőverseny első díját a kitűnő halászléjével. Nálam a horgásztudományával és az őszinteségével külön díjat is érdemelt.

A pecázás nekem is fontos dolog az életemben. Hasonlóan különlegesen jó pihenést és kikapcsolódást nem ismerek. Mellesleg a helyi tavon fogott zsákmányom került a bográcsba, amire persze büszke vagyok. És ha zsákmány nélkül zárjuk a napot, akkor is megmarad a jó hangulat, hiszen nem hús horgászok vagyunk. Horgászként más vízre nem kívánkozok.

Foci tehetségkutató

A főzőverseny győztese

A versenyt Kovács Pál nyerte, őt kérdeztük:

-Szeretem ezt a falut, aminek először a tavát kedveltem meg. Azt különösen szép helynek találom. Tudom, mert én is kipróbáltam már, hogy vannak attól híresebb és fölkapottabb helyek is, de én itt szeretek horgászni.

Jó kihívás volt ez a főzőverseny. A halászlevet alap lével bográcsban, a vegyes sülteket tárcsán készítettem. Az előző lett a nyertes étel. Nekem is van egy – két titkom vele kapcsolatban, gondolom az is hozzásegített a mai sikerhez is. Minden alkalommal a maximumra törekedek, és ezt ma zsűri is megőrizte. A barátaim örömmel fogyasztották.

Aerobic

Megmozgatta a résztvevőket

Almási József karatéval kezdte a pályafutását Dunaújvárosban. Mostanában az aerobikkal ragadja magával a követőit ugyanott:

-A Testnevelési Egyetemen ismerkedtem meg ezzel a mozgásrendszerrel, amit látványos karate elemekkel is színesítek. Ma is kedvező fogadtatásra talált. Több korosztály is együtt csinálta végig a gyakorlatokat, a fiúk is beszálltak, valamennyien bírták a tempót és ügyesek voltak. Láthatóan mindenki élvezte a zenei alapot és jókedvűen, szinte végigtáncolták a programot. Azt szeretném, ha soha nem hagynák abba a sportot, mert nem csak egészséget, hanem tartást ad az élet kihívásaival szemben is.