Cece - Az Agroinform közleményéből pedig már az is kiolvasható, hogy a magyar dinnye kilónkénti ára várhatóan a főszezonban sem csökken 170-180 forint alá, ami elsősorban a magasabb termelési költségekkel, illetve a termőterület csökkenésével magyarázható.



– Ön egyetért a fenti kijelentésekkel?

– A termelési ­költségek drasztikus emelkedése (mű­trá­gya, vetőmag, oltott palánta beszerzési ára, növényvédő szerek, fóliák, munkabérek) 30 százaléknál magasabb áremelkedést is indokolhat, de az a kérdés, hogy a piac hogyan reagál erre, hiszen a kereslet nagyban befolyásolja az árakat. Az, hogy kevesebb lehet az összes termény, valószínű, hiszen az ültetett terület országos szinten csökkent, hogy milyen termésátlagok lesznek, az az elkövetkező hetekben derül ki, amit az időjárás döntően befolyásol. A mi régiónkban (Dél-Fejér és Tolna megye) tudomásom szerint jelentős csökkenés nincs, a legnagyobb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei régiónál jelentkezik.



Hamarosan beleharaphatunk egy szelet „mézédes ceceibe” Fotó: Fehér Gábor/archív

– Milyen állapotban van most a cecei görögdinnye a földeken?

– Most mindenki azon igyekszik, hogy ki tudja takarni a fólia vagy a fátyolfólia alól az állományt, és azokat a szükséges kezeléseket (sorközművelés, növényvédelem) el tudja végezni, amelyeket a gyakori záporok megakadályoznak. Az állományok fejlettsége megfelel az ebben az időszakban várhatónak.



– Mi a helyzet a sárgadinnyével, amit, ha jól tudom, hamarosan elkezdhetnek szedni?

– Sárgadinnyét az országban nagyobb területen fóliasátrakban nevelnek, annak betakarítása a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének jelzése alapján napokon belül várható. A szabadföldi sárga­dinnyék a göröggel együtt fognak érni, s kerülnek a piacra.



– Milyen mennyiséggel, milyen árakkal számolhatnak ön szerint a vásárlók idén nyáron?

– A mennyiséget még nem lehet prognosztizálni, de úgy gondolom, a cecei dinnyét már évek óta kereső és fogyasztó polgárok számára a termelő kollégák biztosítani fogják az ellátást. Az árakról nem szeretnék jósolni, ezt sok tényező befolyásolja, nemcsak a termelők szándéka, a költségek növekedésének is meg kell jelenni az árképzésben.



– Hol lesznek kaphatók a messze földön híres termékek, a cecei piacon, illetve az út szélén?

– Hagyományosan meg fognak jelenni az út melletti standokon, a környékbeli településeken közvetlenül a fogyasztóknak kínálva a termelőktől, valamint a Balaton környékén és számos dunántúli városban, mint például Győrben, Kisbéren, Tapolcán, Pápán és Székesfehérváron, valamint a főváros kereskedőinél is.