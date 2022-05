Kisapostag - Gulyáslevesekből is sokfélét készíthetünk. Kitűnő példa volt erre a kisapostagi Halászkert kocsma április utolsó szombatjára meghirdetett Halászkert Séfje című programja, ahol szarvasgulyást, babgulyást és más különlegességeket is ízlelhettünk. Bár a ballagások, a majálisok és az anyák napi ünnep kissé átírta a szervezők terveit, azért így is öt csapatot sikerült bográcsok mellé állítani.

A nyertes Mityusz csapatnál figyeli a munkálatokat a zsűri tagja, Farkas István. Balra a győztes Mityusz, szemben dr. Lukácsi Katalin ízesíti a zöldséggel az ételt Fotó: Horváth László

A programról a fő szervezőt, Baranyai Ilonát kérdeztük.

– 2016-ban eredetileg Hörpös-bőrös pörköltfőző versenynek indult az esemény Tóth István vezetésével. A következő évben anyagi okok miatt már a Halászkert kocsma vette át a rendezést, és azóta próbáljuk életben tartani. Tavaly egy kicsit csúszott a vírus miatt, de mindig április végén tartjuk. Reméljük, az idén is minden csapat jól érzi magát, és várjuk a vendégeket a délutáni időben is!

A végső sorrendben a Mityusz csapat hódította el az első helyet. Másodikként értek célba a Vajdáék. Harmadikak lettek a Gyuriék, és emléklappal jutalmazták a Tóthék valamint a Halászkert csapatának produkcióját.