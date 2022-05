A testület úgy határozott, hogy az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben a sztrájk miatt kiesett munkaidőre a dolgozót megillető díjazást és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatásokat biztosítja. Pintér Tamás hozzászólásában méltatta a helyi pedagógusok munkáját, és elítélte a kormány hozzáállását a pedagógusok törekvéseihez. Szerinte a pedagógusok követelése jogos, a kormány vonatkozó döntése torz, mert mint mondta, ha a tanárok a sztrájk jogával élnek, akkor jár nekik arra az időre is a járandóságuk. Ehhez a napirendi ponthoz hozzászólt dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is, aki a parlamentben tagja a törvényalkotási bizottságnak. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat tisztában van a pedagógusbérek rendezésének kérdésével, és ezért el is indult egy többlépcsős fizetésemelési folyamat. Hozzátette, hogy azzal is mindenki egyetért, hogy a sztrájkhoz a törvényes keretek között mindenkinek, így a pedagógusoknak is joguk van. Kiemelte, hogy az új vonatkozó törvény azt határozza meg, hogy mi az a teljesítendő minimum elvégzendő feladat a pedagógusok részéről, ami ahhoz szükséges egy esetleges sztrájk idején, ami a gyerekek oktatáshoz való jogát nem sérti.

Június 18-án „Belvárosi napot” tartanak az új Vasmű út mögött, ehhez félmillió forinttal járult hozzá az önkormányzat Barta Endre körzeti képviselő keretéből. A terve szerint az eseményen a Digitál együttes lép majd fel. Az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedencéje a medencetest rossz állapota miatt felújításra szorul. A testület megszavazta, hogy a felújítási munkákat a DVG Zrt. végezze el. Ennek teljes összege bruttó 57,6 millió forint lesz.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Fürdőpark kialakítása című projekt tervezési munkáit módosítani kellett, mivel az uszoda külső medencéjének szerkezete jelen állapotában nem bírná ki a tervezett terhelést. Új tervek készültek, ezzel pedig módosult a témában korábban elfogadott határozat.