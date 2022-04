Április 21-én, vagyis ma közgyűlést tart városunk képviselő-testülete. A döntéshozói munkát megelőzően két ünnepi eseményre is sort kerítenek: ekkor nyitják meg Gombos István ötvös iparművész legújabb kiállítását. A mintegy negyven alkotói évét bemutató tárlatot a közgyűlési terem előtti aulában rendezték be még az előző héten.

Aztán ezen az ülésen adják át a Dunaújváros Közbiztonságáért díjakat; ezeket minden évben olyan személyek kapják, akik sokat tettek a város közbiztonságáért, általában hivatásos állományú rend­őröket, tűzoltókat, polgárőröket köszönthetünk a díjazottak között.



Az elismerések átadása után a napirendre tűzött pontok tárgyalásával folytatódik a közgyűlés. Az előzetes tájékoztatás alapján 32 témában, nyílt ülés keretében, további három (díjak adományozásáról szóló) napirendről pedig zárt ajtók mögött határoznak.

A nyílt ülés napirendjei között találhatunk olyan előterjesztéseket, amelyek jelentősen érintik a város gazdálkodását. Ilyen az, hogy az egyik banknál 2020-ban felvett három beruházási hitelt, amelynek még 240,9 millió forint a fennálló tőketartozási összege, most kiváltanák egy másik banknál. Az előterjesztésben azt is írják, hogy az új konstrukcióban 2024. június 28-tól kezdődhetne a tőketörlesztés. Ugyanezen pénzintézettől 2032. december 31-i lejárattal másik négy hitel felvételét is tervezik. Mindezekről ma dönthet a testület.