A seregszemlén két korcsoportban – ifjúsági és gyermek –, összesen 14 csapat versengett.

A gyermekkorcsoportban, azaz a felső tagozatos általános iskolások mezőnyében a nagyvenyimiek bizonyultak a legjobbnak. Sportnyelven szólva, söpréssel hozták el az első három helyezést.

Számos szimulált baleseti szituációban is helyt kellett állniuk a fiataloknak Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Az első helyezett egység tagjai: Hanol Alíz, Deák Karolina, Mess Ferenc Gergő, Marosi Richárd, Nagy Vanda. A második helyre a Csepecz Zsolt, Császár Levente, Balogh Mátyás, Hamar Virág, Polgár Anna alkotta csapat ért oda. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát pedig a Szloboda István, Nagy Ádám, Balogh Áron, Ráthgéber Raul és Gyolcsos Bendegúz felállású együttes szerezte meg.

A középiskolásoknál a Loránttfy középiskola csapatai domináltak. Az elsőséget a Kozma Zoé, Csomós Jázmin, Kovács Luca, Boros Bettina, Hribár Klaudia alkotta ötös érdemelte ki teljesítményével, a második helyre pedig a Rudas kollektívája futott be Slett Enikő, Fiáth Fanni, Varga Viktória, Jákli Regina és Csomor-Németh Lili teljesítményének köszönhetően. A bronzérmet is lorántffysok zsebelték be, a csapat tagjai: Kovács Amina Anett, Mislei Amelita Amina, Gerics Anna, Borsos Johanna és Kácsor Noémi. A felmenő rendszerű versenyben a két, elsőséget szerző gárda képviseli majd térségünket május 4-én a megyei fordulóban.