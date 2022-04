Az ünnepi pillanatok egyben lehetőséget is teremtettek, hogy a közösségért dolgozó, kiemelkedő támogatást nyújtó személyt, vagy személyeket, munkájuk, támogatásuk elismeréséül kitüntessék. Mezőfalva Önkormányzata 2022-ben József nádor-díjban részesítette Simon Zsoltot, a Sizso-Bau Kft. ügyvezetőjét, aki a településen több nagyberuházás fővállalkozójaként építette és építi jelenleg is a falu kiemelt beruházásainak épületeit. Munkája mellett anyagilag is segíti, támogatja Mezőfalva gyermekintézményeit, programjait.

Simon Zsolt Mezőfalva József nádor-díjasa átveszi az elismerést Márok Csaba polgármestertől, melyhez Varga Gábor országgyűlési képviselő is gratulált Fotók: Horváth László

Péntek délután négy órától szentmisével kezdődött az ünnepi események sora. A Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban misét celebrált Spányi Antal megyés püspök, concelebrált Kristofory Valter mezőfalvi plébános, Marton Bernád zirci perjel és Ugrits Tamás atya iroda igazgató. A szentmisét követően Spányi Antal megáldotta a közelmúltban felújított mezőfalvi templomot, az épület előtt kialakított térköves teret, valamint a templomkertben felállított Krisztus feszületet.

Ünnepi misét celebrált Spányi Antal megyés püspök, concelebrált Kristofory Valter mezőfalvi plébános, Marton Bernád zirci perjel és Ugrits Tamás atya iroda igazgató

A liturgikus eseményeket követően az ünneplők átvonultak az iskolakert sarkánál lévő emlékhelyhez, ahol megkoszorúzták Dréta Antal zirci apát mellszobrát, majd a plébánia előtt Jószef nádor mellszobránál is elhelyezték a tisztelet koszorúit. Ez utóbbi helyen beszédet mondott Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, aki méltatta üknagyapja közösségteremtő, falualapító munkáját. Beszédében kiemelte, hogy utoljára szerepel ezen az ünnepségen aktívan, utoljára vállalja ezt a szép feladatot.

Spányi Antal megyés püspök, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg úr és felesége Christiana, valamint Habsburg-Lotharingiai József Albrecht a mezőfalvi katolikus templom előtt

József nádor emlékének gondozását és a család képviseletét a jövőben unokaöccsére, Habsburg-Lotharingiai József Albrechtre testálja át. József aktívan tanul magyarul és bízik benne, hogy ugyanolyan méltón képviseli majd a célokat, feladatokat. Habsburg-Lotaringiai Mihály főherceg 2001-ben, huszonegy évvel ezelőtt volt először Mezőfalván. József nádor szobrát - Fekete Tamás szobrászművész alkotását - a plébánia előtti téren Szili Katalin akkori országgyűlési elnök és a főherceg közösen avatta fel.

József nádor szobránál a család részéről Habsburg-Lotharingiai József Albrecht és Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg helyezett el virágot

Hasonló tisztelettel emlékeznek a mezőfalviak Dréta Antalra, a Zirci Apátság perjelére, aki a XIX. század elején megszervezte a helyi oktatást. Egy település akkor formálódik faluvá, ha van legalább temploma és iskolája. Az első templom 1788-ban fölépült, s amikor az 1800-as év elején az iskola is elkészült, lehetővé vált, hogy az egykori Új-puszta majorból megalakuljon Mezőfalva község 1811-ben. Dréta Antal szobrát a 200-adik évfordulón 2011. április 9-én avatták.

A falualapító Dréta Antal szobránál Spányi Antal megyés püspök és Marton Bernád zirci perjel helyezett el koszorút

A koszorúzások után a Kiss Kálmán Művelődési Házban Márok Csaba Mezőfalva polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

A mezőfalvi templomot és környékét is megáldották az ünnepi pillanatokban

- Ma, az alapítás évfordulóján emlékezzünk az alapítókra! Habsburg-Toszkánai József Antal János főherceg 1776. március 9-én született Firenzében, és ebben, olasz városban töltötte gyermekkorát is. 14 évesen került Bécsbe. Amikor 1796-ban, 20 éves korában Magyarország nádorává választja a pozsonyi diéta (országgyűlés), Pest-Budára költözik. Megtanul magyarul és élete végéig odaadóan, képviseli a birodalmon belül a magyar érdekeket.

Nem véletlenül ragasztották rá a nevet: „a legmagyarabb habsburg”. A daliás főherceg nádorsága idején indult el Pest-Budán a lóvasút, vagy az ország első vasútvonala Budapest és Vác között. Nagy szerepe volt a főváros fejlesztésében, például ő vásárolta meg és parkosította a Margit-szigetet, támogatta a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását és az Országos Széchenyi Könyvtár fejlesztését. A fővárosban ő alapította meg a Vakok Intézetét.

Bátyjánál, I. Ferenc császárnál többször is közbenjárt az alkotmányos jogok érvényesülése és a reformpolitika érdekében. Jelentős szerepe volt abban, hogy a magyar jakobinusok, köztük Kazinczy Ferenc kegyelmet kaptak. Amikor 1847. január 13-án, 71 éves korában meghalt, az akkori Pesti Hírlap újságírója így írt róla:

És Ő, az agg Nádor, míg testben a sír felé hanyatlott, lélekben, érzelemben az ifjadó nemzettel lépést tartva együtt ifjadott. Élete alkonyába a nemzet újjászületésének napkölte vegyült. ” ….Az újságírót egyébként Kossuth Lajosnak hívták.

József főherceg habsburgnak született, de magyarnak halt meg. Élettörténete arra tanít bennünket, hogy nem származásunk a legfontosabb, hanem hogy becsülettel helytálljunk azon a poszton, ahová a sors állít bennünket. És ne feledjük el Dréta Antal és a zirci apátság törekvését, hogy a falunak erős iskolára, gazdag könyvtárra és tágas templomra van szüksége. Egy település fejlődését szerintem az mutatja legjobban, hogy mennyi gyerek születik. A fiatalok, akik itt élnek, mernek gyereket vállalni, ami az egész közösségnek hasznára válik. Az iskolánk a térségben is jó hírnévnek örvend, szívesen taníttatják itt gyerekeiket a szülők. Az óvodát felújítottuk, bővítettük, ennek ellenére a feladat az, hogy a felvehető létszámot bővítsük a felvételre jelentkezők magas száma miatt. A mai legizgalmasabb dolog pedig nem más, mint a bölcsőde építése. Sokan megkerestek már, hogy mikor lehet beiratkozni, illetve hogyan lehet majd dolgozónak jelentkezni. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy szeptemberben induljunk, azonban ez nem csak rajtunk múlik.

Habsburg-Lotharingiai József Albrecht és Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg

Úgy gondolom, hogy a családpolitika fontos változást hozott. Sokkal egyszerűbben tudnak a fiatalok hitelhez, vissza nem térítendő támogatáshoz jutni. Ez meg is látszik a faluban, mivel sok új építésű ház nincs, viszont rengeteg házat újítanak, korszerűsítenek. Sok ház tetejére került napelem, sokat beszigeteltek, korszerűsítettek, felújítottak. A munkanélküliség jelentős mértékben lecsökkent. Ma, aki akar, az tud dolgozni. Összességében megállapíthatjuk, jobban élünk.

Sajnos nincs ez így mindenütt. Elgondolkodtató, hogy 2022-ben megtörténik az, hogy két szomszédos ország tankokkal lövi, bombázza egymást, ezért sok ember otthonát hátrahagyva menekülni kényszerül. Bízom abban, hogy a szomszédunkban zajló háborúból kimaradunk, és nem fog begyűrűzni a mi békés életünkbe. Szükség van az összefogásra ebben a nehéz helyzetben, ahogy szükség volt erre az alapításkor is.

Mezőfalva alapításának 211. évfordulójára sokan jöttek el ünnepelni

De ne feledjük el a templom példázatát sem! Mindezeket a feladatokat csak akkor tudjuk végig vinni, ha hitünk erős, ha elkötelezetten bizakodunk benne, hogy érdemes a jövőért dolgozni!

Amikor az itteni majorságból község alakult, iskola létesült, s uradalmi alközpontként kezdett működni, az fontos minőségi ugrás volt. Ezt jelképezte a névadás szimbolikus gesztusa. Eleink elnevezték azt, amit létrehoztak.

Az alapítás évfordulóján kívánom, hogy legalább olyan jól tudjunk vele élni, mint ahogy ők tették!

Fergeteges néptánc bemutatók szerepeltek az ünnepi műsorban

Az ünnepi beszédet a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Mezőfalvi Néptánc Együttes bemutatója követte. Végül állófogadással és beszélgetésekkel zárult a Mezőfalva alapításának 211. évfordulójára szervezett rendezvény.