Lakossági fórumot tartott a Mi Hazánk Mozgalom múlt szombaton a Munkásművelődési Központ emeleti nagytermében. Sok érdeklődő érkezett a délutáni eseményre, amelyen elsőként Badó Péter, a párt helyi szervezetének vezetője és egyben a választókerület országgyűlésiképviselő-jelöltje köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, sok megoldandó problémát lát a térségben, szerinte sokkal hatékonyabban kellene a földrajzi és demográfiai adottságokat kihasználni. Virradat néven a párt programot is hirdetett, erről már Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, kormányfőjelöltje beszélt a jelenlévőknek. Előadásában a többi között bírálta mind a Fidesz, mind a balliberális pártok politikusait. A balliberálisok kapcsán azt is felvetette, hogyan is lehetne egy ország vezetését olyanokra bízni, akik hetente változtatják a véleményüket. A Mi Hazánk programjáról szólva kiemelte, hogy valódi fordulatra van szükség ahhoz, hogy újra emelkedő nemzet lehessünk. Elkötelezettek a munka- és teljesítményalapú jóléti társadalom és a magyar nemzetgazdaság építésében.

Badó Péter és Toroczkai László a fórumon Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap