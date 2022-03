A képviselő-testület a gondoskodást erkölcsi kötelességének érzi, ezért kibérelt egy vendégházat, és ott gyermekes családoknak, összesen mintegy 12-16 főnek tud szállást biztosítani, és szükség szerint megszervezi az ellátásukat is. Rácalmás biztonságot nyújtó oltalmát egyelőre egy édesanya két gyermekével veszi igénybe. Azonban a város önkormányzata további menekültcsaládok érkezésére is számít, és fel van készülve.

Vass Erika családsegítő az adományokat rendszerezi Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Aki segíteni szeretné az orosz–ukrán háborúból érkezők életét bármilyen adománnyal, az a gyermekjóléti szolgálatokon keresztül teheti meg. Az önkormányzat a közösségi média segítségét is igénybe vette, és felhívást tett közzé a település hivatalos Facebook-oldalán is. Ennek tanúsága szerint a település vezetése a református egyházzal egyeztetve szervezi az adománygyűjtést.

Jelenleg tisztálkodási eszközökre, tisztítószerekre, maszkra, fertőtlenítőkre és WC-papírra, gyermekeknek pelenkára és tápszerre, női higiénés termékekre van szükség. Várnak tartós élelmiszereket, főleg konzerveket, tartós szeletelt kenyeret, gyerekeknek kekszet, édességet és játékokat, valamint kisebb űrtartalmú innivalókat: gyümölcslét, teát. Nagyon hasznos lenne, ha egyszer használatos evőeszközök, bontatlan dobozú gyógyszerek, hálózsák, törölköző, plédek is érkeznének az adományokban.