Megyenap: egységként Fejér kiválóan teljesített

Székesfehérváron tartották pénteken a megyenapot, a Fejér Megyei Önkormányzat legnagyobb saját ünnepét. A megyeházán rendezett ünnepi közgyűlés keretében köszöntők hangzottak el, majd átnyújtották a Megye Díszpolgára címet és az egyéb elismeréseket. Ezúttal is volt megyekorzó, ahol Fejér megye kézművesei és termelői mutatkoztak be, valamint a „Hagyomány–Érték–Minőség” jegyében átadták a Fejér Termék 2022 elismeréseket is.

Házigazdagént dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint fogalmazott, a megye legnagyobb saját közjogi eseménye a megyenap, amelyet az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulója tiszteletére rendeztek Székesfehérváron, abban a városban, amely gazdasági, kulturális szempontból és a közösségfejlesztés terén is országosan helytáll. Ez a nap alkalmas a visszatekintésre, és a közösen elért eredmények értékelésére. A tavalyi év a pandémia miatt nagyon nehéz volt, ugyanakkor az összefogás éve is volt, erőt adott és közösséget épített. Azonban épphogy legyőztük a járványt, a szomszédban kitört a háború, ami komoly veszélyforrás. Magyarország kormánya és a civil szervezetek világraszóló példát mutatnak a menekültek ellátása terén. A legfontosabb a magyar emberek biztonsága és a háború elkerülése.

Az elnök arról is beszélt, hogy a megyei önkormányzatok új településfejlesztési feladatokat kaptak 2012 óta, ide tartozik a TOP-források elosztása. A 2014–2020 közötti időszak kezdetén 32 milliárd forintos forrás állt a Fejér Megyei Önkormányzat rendelkezésére. Célul tűzték ki, hogy csak olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek a megyében élők életminőségének javítását szolgálják, és ez sikerült is. Ma több mint 53 milliárd forint fejlesztési forrásra van kötelezettségvállalás, ez 429 pályázatot jelent. Csak olyan fejlesztéseket valósítottak meg, amelyek a megyében élők életminőségének javítását szolgálták

Molnár Krisztián kiemelte, mára elértünk oda, hogy Fejér megye országosan az elsők között szerepel a gazdasági mutatóit tekintve. Az elnök kulcsfontosságúnak nevezte a hagyományok és az értékek továbbéltetését, s köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vesz a közös munkában, és gratulált a díjazottaknak.

– Ma közjogi értelemben Székesfehérvár Megyei Jogú Város és Fejér megye két egyenjogú entitás. A megye és a város polgárai együtt élnek, Székesfehérvár munkahelyei, iskolái, szolgáltatásai nemcsak a fehérváriakat, hanem a megye minden polgárát szolgálják. Ilyen erős közösségre mindannyiunknak szükségünk van! – fogalmazott köszöntőjében Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője.

Törő Gábor országgyűlési képviselő ünnepi beszédében arról szólt, hogy Fejér megye egységként kiválóan teljesített az elmúlt években, és fontos, hogy ezt a munkát a megye képviselői tovább tudják folytatni. „Legyen köztünk barátság, egyetértés és kitartás!”

A megyenap legfontosabb programeleme a megyei dísz­polgári cím, továbbá a Fe­jér Megyei Önkormányzat 12 szakdíjának átadása volt.

Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott az önkormányzat Miklósa Erika Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas, Prima Primissima-díjas operaénekesnek, a Halhatatlanok Társulata örökös tagjának, valamint Zimmermann Sebestyénnének a magyar gasztrokultúra megismertetése és továbbfejlesztése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért. Terstyánszky Ödön Díjat adományoztak (posztumusz) Szepessy László Józsefnek a labdarúgósport területén elért kiváló sportteljesítménye, valamint kimagasló sportvezetői munkássága, példamutató emberi magatartása elismeréseként. Szepessy László 1949-ben született Budapesten. Már fiatalon vonzotta a labdarúgás világa: játszott a Budapest Honvédben, megfordult Belgiumban, hazatérve a VM Egyetértés labdarúgója lett. 1975-ben mutatkozott be először Dunaújvárosban, ahol a Kohász csapatához invitálta az akkori edző, Palicskó Tibor. Egy nyilatkozata szerint az itt eltöltött évek alatt sikerült hírnevet szereznie a labdarúgásban.

