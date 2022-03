Lezárult a Dunaújvárosi Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank Horizontális Programja. Az MNB pályázatán a DUE 20,5 millió forint támogatást nyert. E projekt eredményeit mutatta be hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóján dr. Rajcsányi-Molnár Mónika intézményfejlesztési és általános rektorhelyettes, dr. Balázs László oktatási rektorhelyettes, dr. Keszi-Szeremlei Andrea, a Társadalomtudományi Intézet igazgatója.



Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika kiemelte, már hosszabb távon kiemelt együttműködést ápolnak a Magyar Nemzeti Bankkal, ennek köszönhetően e program egyik alappillére volt, hogy a Pallas Athéné Domus Alapítvány már korábban is támogatta a helyi egyetem tananyagfejlesztését is.

Dr. Balázs László és dr. Keszi-Szeremlei Andrea részletesen bemutatta, hogy az utóbbi időszakban milyen eredményeket értek el e program keretében a DUE oktatói, kutatói és hallgatói.

A pályázat fókuszában a fenntarthatóság környezeti és gazdasági témái szerepeltek. Ehhez kapcsolódtak konferenciák, workshopok, kutatási és hallgatói ösztöndíjak, tantárgy- és könyvtárfejlesztési programok.

Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika és dr. Balázs László

Dr. Keszi-Szeremlei Andrea kiemelte, hogy a tantárgy­fejlesztési program keretében hat új tananyagot dolgoztak ki, ennek jelentős része online formában is elérhető, valamint jelentősen bővült több mint 360 magyar és külföldi szakmai kötettel a DUE könyvtára. Ehhez egy külön MNB-s sarkot is kialakítottak. Dr. Balázs László elmondta, e pályázat keretében egyaránt tudtak lehetőséget adni az itt dolgozó tehetséges kutatóknak, oktatóknak, valamint az e-tudományterületek iránt érdeklődő hallgatóknak. E közös munka eredménye két friss szakmai tanulmánykötet, amely a közelmúltban jelent meg.

– A pályázati forrásból lehetőség nyílt arra is, hogy a DUE kötelékében dolgozók is ösztöndíjhoz jussanak, valamint segíthettük, hogy ők is előadjanak hazai és külhoni konferenciákon, fórumokon – tette hozzá dr. Balázs László.