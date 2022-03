Március 15-én, kedden délután ismét ételt osztottak az önkéntesek a nehéz helyzetben élőknek.

– Az elmúlt két évben a járványhelyzet sajnos behatárolta a lehetőségeinket. Most, a korlátozások részleges feloldásával már egy kicsit tovább tudunk tervezni. Március 15-én délután kétszáz adag tarhonyás hússal készültünk. Mindezt előre csomagolva adtuk át az embereknek. Mellette almával és meleg teával is vártuk a nélkülözőket – mondta el lapunknak Bartalos Norbert, a Boldog Délután egyik alapító szervezője, akit a közeljövő terveiről is kérdeztünk: – Tartjuk a korábban már ütemezett éves menetrendünket, azaz legközelebb május 1-jén készülünk ételosztással. Március 15-én közel nyolcvan embert tudtunk vendégül látni, két-három adag ételt is tudtunk csomagolni számukra. Örömteli, hogy a már eddig meglévő 20-30 fős aktív csapatunkhoz most hat fő csatlakozott.

Több adagnyi melegételt is elvihettek a rászorulók kedden délután Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Továbbra is várjuk a támogatókat – mondta el lapunknak Bartalos Norbert, aki a Boldog Délután menekülteket segítő akciójáról is beszélt:

– Kapcsolatban állunk az érdi baptista felekezet gyűjtőközpontjával. Az elmúlt napokban két alkalommal is vittünk fel adományokat, amelyeket a Boldog Délután közössége adott össze. Főként az eseményeket figyeljük, és továbbra is készek vagyunk segíteni. Ma 17 órától lesz egy, a menekülteket segítő komolyzenei koncert a Sándor Frigyes Zeneiskolában. Az itt befolyt összeg a menekülteket segíti.