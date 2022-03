Szloboda György

1935-2022

Szloboda György 1935. április 25-én Dunapentelén. Bár kisgyermek korában a család egy időre Nagyvenyimre költözött, ő mindig is Pentelét tekintette otthonának, szívügyének tekintette a városrész sorsát.

Igazi közösségi ember volt, ez mind munkájában, mind szabadidős elfoglaltságaiban, társadalmi szerepvállalásában is visszatükröződött: 42 évig dolgozott a volánnál egészen nyugdíjazásáig. 32 évig választott tisztségviselő volt a tanácsban, vezetett garázsfenntartó szövetkezetet és társasházi képviselő is volt.

1991 augusztusában 72 taggal megalapították a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesületet, amelynek 2018-ig elnöke volt. Ekkor átadta a stafétabotot, de ugyanúgy segítette az önkéntesekből álló bűnmegelőzési szervezet munkáját. A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség dunaújvárosi járási polgárőrségi koordinátoraként 15 éven át is jelentős szervező munkát vállalt magára. A kezdetektől a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnökségének is tagja volt. Az Országos Polgárőr Szövetség etikai bizottságában 15 éven keresztül végzett fontos munkát. Hétszer érdemelte ki a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést. 2020-ban BM kitüntetést is átvehetett, megkapta az Év Polgárőre kitüntetést, az OPSZ elnökének elismerő oklevelét, a Szent László Érdemérmet és több rendőrségi elismerést is.

A kultúra területén is maradandó tevékenységet végzett. A zene, a nóta iránti szeretete már kisgyermek kora óta jelen volt életében. 1983-ban alakult meg a László Imre Magyar nóta, Népdal, Operett és Cigány dalokat kedvelők klubja, amelynek elnöki feladatait 1992 óta látta el Gyuri bácsi. Lelkiismeretes és magas színvonalú kulturális és hagyományőrző tevékenységük elismeréseként 2014-ben Pro Cultura Intercisae díjjal méltatták a klubot.