Egy szépségverseny mindig nagy megmérettetés az arra jelentkező hölgyek számára. Ennek megkönnyítésére fontos észben tartani a stylist alábbi tanácsait.



– Úgy gondolom, aki részt vesz egy ilyen kihíváson, tisztában van a testi adottságaival, annak minden előnyével és esetleges hátrányával egyaránt. A jelentkező hölgyek egészséges testtudattal, önbizalommal rendelkeznek, magabiztosan mozognak a kamera előtt. A fotózáson fontos, hogy hozzuk az otthon jól begyakorolt pózokat. Az első tanácsom azoknak a versenyzőknek szól, akik önbizalom-növelés, komfortzónából való kilépés okán neveztek. Ne feledjék, az első benyomás itt különösen fontos, tehát semmi negatív gondolat és kishitűség ne férkőzzön a fejükbe! Mantrázzanak pár biztató sort magukban, például azt, hogy ezt a versenyt nekem találták ki, nagyon jól fogok teljesíteni! – tanácsolta Paksi Éva.



A stílustanácsadó kiemelte, hogy fontos a fotós tanácsait követni még akkor is, ha az első hallásra furcsa vagy kényelmetlen pozitúrát jelent, hiszen ő látja a kamerán keresztül, hogy mi mutat jól.



– A mosolyunk ne legyen mű, a fotón keresztül is érezni kell a jó kisugárzást. Sarkalatos pont a ruhaválasztás, ebben az esetben a visszafogottabb, letisztult stílusú ruháit készítse elő, mert a kevesebb néha több! Nagyon ügyeljen rá, hogy az összhatás harmonikus legyen és álljanak jól a kiválasztott darabok.



Íme pár példa: ha nagyon világos a bőrünk, sötét a hajunk és nem használunk bronzosítót, pirosítót vagy rúzst a smink elkészítése közben, akkor semmiképp se válasszunk fekete felsőt. Fel kell próbálni a kiválasztott ruhákat, hogy milyenek lesznek együtt. Van, hogy nagyon ragaszkodunk egy-egy darabhoz, de vizsgáljuk meg, valóban az lesz-e a legelőnyösebb választás. Tegyük fel, hogy kedveli a tengerészcsíkos pólóját, ezúttal azonban otthon kell hagynia, mert optikailag erősítheti a derekat. A stylist kihangsúlyozta, hogy a jelentkezők kerüljék a nagy mintákat, és fektessenek energiát a megfelelő fürdőruha kiválasztására.



– Talán ez a legnehezebb feladat. A dekoltázsát szeretnéd teltebbnek mutatni? Válasszon fodros, push up fazont lehetőleg világosabb, vidám színben. Körte típusú testalkatát ellensúlyozhatja fekete, magasan ívelt fazonú bugyival, ez a trükk hosszabbnak mutatja majd a lábait. Ne viseljen bokapántos cipőt! Egy pánt nélküli nude darabbal ugyancsak hosszú lábakat varázsolhat magának.



Ha megvan a tökéletes ruha, jöhet az arc kiemelése. Sminkjével a természetes szépségét igyekezzen kiemelni, felejtse el az éles, eldolgozatlan vonalakat, használjon természetes színeket, üde arcpírt, mályvás árnyalatú rúzst.