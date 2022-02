A rendezvény nem volt korhatáros, nem csupán kamaszokat vártak – hangsúlyozták már a plakáton is a szervezők. Ellenben elsősorban a jegyeseknek, fiatal házasoknak, és az együtt járó fiatalok szüleinek címezték a meghívást. Az idősebbek jelenlétét egyfajta tanúságtételnek szánták az ifjúság számára. Sőt, a szerelmeseket megszólító eseményre kifejezetten hívták és várták a pillanatnyilag egyedülálló, de családi hivatásra készülő fiatalokat is, hogy a szentségimádás keretében közösen imádkozhassanak majd a jövendőbeli házastársakért is.

Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök hatalmas hívő- és érdeklődő közösség előtt celebrálta a Szerelmesek miséjét szombaton Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A szervezők az egyházmegye távolabbi pontjairól külön buszok indulását is támogatták, és már jó előre lehetett jelentkezni a püspökség online felületein. A gondos szervezésnek megvolt az eredménye, hiszen a gyönyörű templom padjai teljesen megteltek a különleges misére.

A katolikus esemény programja délután 15 órakor kezdődött a püspöki szentmisével a Nagyboldogasszony-templomban, amit majd 16 órától a zenés szentségimádás követett.

Szeleczky Csaba plébános a mise kezdetén köszöntötte Spányi Antal megyés püspököt, a jelenlévő egyházi és világi méltóságokat és a hívő közösséget. A plébános köszönetét fejezte ki, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyében elsőként megrendezett Szerelmesek miséje elnevezésű rendezvénynek az ercsi kegytemplom lehetett a helyszíne. Kérte a püspököt, hogy mutassa be miséjét, és ajánlja a Szűzanya oltalmába a megjelent jegyeseket, szerelmeseket és testvéreket, hogy majd tanúságot tudjanak tenni a szeretetről, a hűségről.

Imádkoztak, hogy tanúságot tehessenek a szeretetről

A plébános után Gólics Ildikó, a település önkormányzati képviselője és a helyi egyházi képviselő-testület tagja szintén köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte a képviselő asszony mind az Ercsiben, mind az Iváncsán tevékenykedő egyházi képviselő-testület nevében, hogy a szerelmesek miséjén együtt imádkozott a közösség a gyermekekért, az ifjúságért és a szerelmesekért is. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a Nagyboldogasszony-templom augusztusi búcsúján majd jegyes-, vagy házaspárként újra találkozhatnak azokkal a párokkal, akikért a szombati mise során még mint csak szerelmespár imádkoztak.

A terveknek megfelelően 16.30-tól a rövid szünet alatt a résztvevők átsétáltak az esemény másik helyszínére, az Eötvös József Művelődési Házba, ahol forró tea és pogácsa várta a vendégeket. 17 óra után, egy rövid szünetet követően tanúságtételek és vezetett beszélgetés vette kezdetét a programmenetben meghatározottak szerint.

Végül a napot este a katolikus plébánia hagyományos farsangi bálja zárta.