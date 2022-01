Dunaújváros - Néhány mondat tájékoztatásul. A felvételin a középfokú iskolák háromféle módon rangsorolhatják a jelentkezőket: vagy csak az általános iskolai tanulmányi eredményeket veszik figyelembe, vagy a tanulmányi eredményeket és a központi írásbeli felvételi pontszámát, vagy a tanulmányi eredményeket, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli eredményeit.

Az írásbeli a felvételin az összpontszám legalább ötven százalékát adja. Az iskola dönthet úgy is, hogy vagy csak a magyar nyelvből, vagy csak a matematikából tett írásbeli eredményét számítja be, ebben az esetben ez a vizsga adja majd az összpontszám minimum ötven százalékát. Ha egy iskola szóbelit is szervez, annak az eredménye az összpontszám maximum huszonöt százalékát jelentheti.

Tanulmányi eredménynek csak a bizonyítványban illetve az ellenőrzőben szereplő osztályzatot tekintik, nem számítanak a nyelvvizsgák, a tanulmányi versenyek, a sportversenyek, illetve a magatartás és a szorgalom értékelése sem.

Egyébként az adott iskola szabadon dönthet arról, hogy milyen tantárgyak osztályzataiból számol pontokat – olvashatjuk az eduline-hu-n.

Szombaton délelőtt tíz órától írhatták az általános iskolások a központi felvételit. A magyarral kezdtek, majd következhetett a matematika feladatlap megoldása. A Széchenyi István Gimnázium nyolcosztályos gimnáziumába idén hatvanhárom tanuló jelentkezett, ami az előző évekhez képes magasabb szám, miközben a négy évfolyamosra hozzávetőlegesen idén is annyian jelentkeztek, mint az előző tanévekben, ezúttal 214-en.

Fontos volt a gimnáziumban is, hogy a járványügyi szabályokat be kellett tartani a felvételi során, amely az épület teljes területén kötelező maszkviselésből, illetve a belépéskori kézfertőtlenítésből állt. Ezen kívül a másfél méteres távolságtartás is szerepelt az előírások között, mint ahogy ajánlották a teljes, vizsga alatti maszkviselést.

Kratzmajer Zoltán, a Széchenyi gimnázium vezetője elmondta, a pedagógusok mellett több közösségi szolgálatot teljesítő diák is segítette a felvételi gördülékeny lebonyolítását.

– Az a tapasztalatunk, hogy a Széchenyiben felvételizők ide is akarnak járni, de a máshol felvételit írók közül is sokan a mi iskolánkat választják – tudtuk meg Kratzmajer Zoltántól. Hozzátette, ez a vizsga csak egy szűrés. Nagyon sokat számít a felvételinél a hozott pontszám, ami az általános iskola ötödik, hatodik, hetedik és a nyolcadik osztálynak az első félévéből elért eredményekből áll össze.

A Pannon Oktatási Központ nevelési igazgatóhelyettesétől, Baráth Gyulától megtudtuk, hogy a POK kéri a központi írásbeli eredményeket, ez ötven százalékot jelent az elbírálásnál, a másik ötven százalék a hozott eredmény.

– Több mint kétszázan írtak nálunk, ez a legnagyobb létszám az elmúlt években.

A POK-ban is nagyon fontos volt a járványügyi szabályok betartása. A belépésnél mindenkinél lázat mértek, kézfertőtlenítés volt, és tantermenként tíz diák dolgozhatott.

Befejezésként csak annyit írhatunk, hogy remélhetőleg a két, újvárosi tanintézetben sikeresek voltak a fiatalok.