Elsőre rém egyszerű játéknak tűnik, hiszen a padbol a labdarúgás, a squash, a röplabda és a tenisz elemeit ötvözi, külön-külön a legtöbben már gyakoroltuk. Mindegyiknek a legjavát egybegyúrva viszont egy roppant élvezetes, minden napra szóló újdonság lett belőle. Technikai alapfeltétele egy speciális kialakítású pálya, amelyhez egyedi szabályrendszer tartozik – mondta el elöljáróban Horváth Attila, a Padbol Hungary ügyvezetője és társtulajdonosa.

Horváth Attilával, a Padbol Hungary ügyvezetőjével és társtulajdonosával beszélgettünk Fotók: Balogh Tamás

– Óriási ívet futott be ez a sportág Magyarországon, amióta melléállt és magához ölelte. A döntést komoly kockázatelemzés előzte meg?

– Természetesen. Úgy kezdődött, hogy Bócz Tamás barátom, az FTC egykori ezüst­érmes játékosa átküldött egy videót, hogy nézzem meg ezt a játékot és az azt kiszolgáló környezetet. Óriási hatással volt rám, és körülbelül tíz másodperc alatt szerelmes lettem belé. A döntésemet abban a pillanatban meghoztam: vágjunk bele! A videót továbbítottam Eszter lányomnak, aki azonnal kézbe vette az éppen megszülető vállalkozásunk marketingfeladatait. Vele egy időben már hívtam is Tomit, hogy „nem tudom mi ez, de engem érdekel.”

Ezután megvásároltuk a játék magyarországi kizárólagossági licencét és a disztribúciós tevékenységet 2020 májusában. Aztán elkezdtük itthon népszerűsíteni. Később csatlakozott hozzánk Halmai Gábor, az ötvenhétszeres válogatott labdarúgó, akit februártól már tulajdonostársunkként is tisztelhetünk.

– A koronavírus-járvány kellős közepén, sok szempontból a lehető legnehezebb időszakban álltak bele ebbe a munkába.

– Mi ezt tudtuk, de szembenéztünk vele. Megbeszéltük a feladatokat és nekiláttunk. Azt terveztük, hogy kimegyünk Spanyolországba, hogy az európai élmezőnyt látva ismerkedjünk meg a sportággal. A Covid miatt persze nem tudtunk kijutni. Ennek ellenére „vakon” aláírtuk a szerződéseket és megvásároltuk az első pályákat Spanyolországból. A leírások nyomán összeraktuk, és elkezdtünk rajtuk játszani. Nyilván addigra már elkészültek a komoly üzleti terveink, és meghatároztuk az irányt, hogy merre fogunk tartani. Azóta is azt követjük. A kezdeti nehézségek ellenére most már azzal dicsekedhetünk, hogy huszonöt pályánk van az országban.

Már huszonöt ilyen, vagy hasonló pályájuk van az országban

– Ide nekünk az oroszlánt is! – szokták mondani arra az elszántságra és hatalmas lendületre, amellyel hozzákezdtek a munkához...

– A legjobbakat akartuk látni, és játszani is szerettünk volna velük. Ahogy a helyzet engedte, az első élő találkozásunk az élmezőnnyel Lisszabonban, egy versenyen történt, majd következett Spanyolország. Nem csalódtunk, azt kaptuk, amire vágytunk.

– Ez valóban egy játék?

– Pontosítok, ez egy fantasztikus játék, ami rengeteg örömöt ad, és mindenki fölszabadul tőle. Bármikor, bárkivel játszom, komolyan veszem, mert a játékot csak úgy szabad csinálni, de azonnal mosolygok tőle.

– Ön a sportban és az üzleti életben is a csapatjáték híve. A padbolcsapatot viszont mindössze ketten alkotják. Mégis tetszik önnek?

– Ez egy kis csapat és szemben is ketten állnak, és úgy már egyből szebb lesz a játék. Mivel a szabályok miatt rá vagy kényszerítve, hogy passzolj, ezért ettől is csapatjáték lesz belőle. Amikor el akar menni az ember focizni egy kicsit a szabadidejében, nagyon nehéz összeszedni tíz-tizenkét embert, és pályát se könnyű találni. A padbolban viszont, ha te meg én szeretnénk játszani, a másik párost már biztosan megtaláljuk hozzá. Ráadásul ez nem egy bonyolult játék. Valamikor szinte mindannyian tengóztunk, vagy lábteniszeztünk, ezért nem is kell hozzá egy óriási előképzettség. Mindenki a maga örömére játszik és ez életkortól függetlenül a lányokra és a fiúkra is érvényes.

– A csapategység ebben az esetben óriási felelősséget is hordoz magában, hiszen szűk létszámú a csapat. Ketten lépnek pályára, ha a fele, vagyis az egyikőjük gyengélkedik, akkor a másik elevenen fogja megnyúzni érte! Nem?

– Lehetséges, de ahol pontért játszik az ember, az véresen komoly is tud lenni. A végén persze megöleljük egymást, mert kimondatlanul is tudjuk, hogy egyszer az egyik, máskor a másik lesz gyengébb, aztán a következő alkalommal pedig lehet, hogy mindketten világverő formában leszünk és nyerünk.

– Elegáns játék ez, mint a tenisz?

– A padbol egy fúziós sportág, a lábtenisz, a tenisz, a röplabda és a squash elegyéből született. Az eredményeket a tenisz pontrendszere szerint számoljuk.

– Abban a sportágban legföljebb verbális összetűzésekről hallunk, de a fociból érkezők gyakran emlegetik, hogy fölrúgják az agresszort a holdba!

– Itt nem kerülhet rá sor, hiszen ahhoz messze van az ellenfél. Persze itt is vannak vitatható szituációk, amitől akár az égbe szökkenhetnének az indulatok, de a spanyol és a portugál meccsekről véve a példát, megtanuljuk azokat sportszerűen kezelni. És működik. Nincs játékvezető, de akiben kétség van, fölteszi a kezét, és továbbengedi a játékot, vagy új szervát kezdenek. A vita, mérgeskedés, csúnya beszéd kizárva.

– A mallorcai tanulságokról is hallhatnánk néhány szót?

– A világ legjobbjai ott élnek, és egymás ellen játszva gyakorolnak. Érdekes volt. Azt hittük, hogy a cirkuszban vagyunk, mert az ottani játékosok olyan fantasztikus labdabiztonsággal és technikai tudással rendelkeznek. Büszkén mesélhetem, hogy Bócz Tamásnak és Halmai Gábornak volt szerencséje beállni közéjük, és nem vallottak szégyent, sőt pozitív meglepetést okoztak a legjobbaknak is. A legnagyobb örömömre én is játszhattam egy csapatban Juan Alberto Escalassal, aki szerintünk a legjobb ebben a sportágban. Óriási élmény volt.

– A padbolnak vannak már profi játékosai? Mit lehet tudni róluk?

– Létezik ez a kategória, vannak már pénzdíjas tornák is, de a jövedelmük nem mérhető a hagyományos futball játékosaiéhoz. A sport mellett civil foglalkozásuk is van.

– A közönség?

– Első helyen mi a magunk öröméért játszunk. Nekik viszont óriási szerepük van minden csapatjátéknál. A padbolban nem építünk stadionokat, de a komoly mérkőzések, pláne a tornák sok nézőt vonzanak. Jól szórakoznak, minden pontot megtapsolnak, és remek buzdítással járulnak hozzá a meccshangulathoz. Közülük sokan játékosként térnek vissza.

– Mi a cél, fölzárkózni hozzájuk?

– Megalakítottuk a Magyar Padbol Szövetséget, aminek a segítségével egy világszerte kipróbált és sikeres sportágban szeretnék lehetőséget biztosítani a hazai sport­emberek számára, mert azt szeretnénk, ha minél többen megismernék és játszanák ezt a remek sportot. Az a célunk, hogy Magyarországon minél több helyen, így Dunaújvárosban is építsünk padbolpályát. Budapesten és Győrben nagyon szép létesítmények vannak és jól működnek. Most került átadásra a Magyar Futball Akadémia 4 pályája. A Puskás és az Illés Akadémia is építi már a magáét. A hazai labdarúgóedzők fölismerték, hogy ez a sport nagyon hatásosan fejleszti a gyermekeknek a labdarúgáshoz fontos képességeit. Ezek egyebek között a koncentrációs készség, a jobb és bal láb egyforma használata, a fejjáték megerősítése.

– Halmai Gabi azt mondja róla, hogy jelenleg nem ismer ennél átfogóbb fejlesztési lehetőséget, ami egyúttal a játék örömét is adja az ezt kipróbálóknak. Ezt ismerték fel az akadémiák, ezért a jövőben többen is létesíteni akarnak ilyen pályát. Várhatóan a felsőfokú tanintézetek is élnek ennek a lehetőségével. Nekem 54 évesen már nem az a célom, hogy a világ legjobb játékosa legyek. Egyszerűen minél többet szeretnék játszani – mondta lapunknak Horváth Attila.