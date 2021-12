A pandémia nem tudta elvenni a mezőfalviaktól az ünnep varázsát, hiszen azon dolgoknak most is örülhettek a község lakói, amelyeket megszokhattak a járványt megelőző években. Gyönyörű adventi koszorúja van a településnek, lesz karácsonyfája is az utolsó adventi vasárnapon, a betlehemet is megcsodálhatjuk. Az idő az első alkalommal nem kedvezett, a gyerekek műsorát elmosta az eső, de a következő héten pótolják – hallhattuk Márok Csabától a köszöntőben. A folytatásban Kristofory Valter, a település katolikus plébánosa beszélt az adventi készülődésről, várakozásról. A koszorú megáldása előtti beszédében elmondta, nagy ünnepre, Jézus Krisztus születésnapjára készülünk, de közben nézzünk körül, és lassítsunk le a nagy sürgés-forgásban.

A civil szervezetek képviselői gyújtottak először gyertyát a település koszorúján