Közös segítség a perkátaiaktól perkátaiaknak

Vannak olyan települések, ahol igen erős az összefogás. Perkátán a cél is kifejezetten nemes volt.

A veszélyhelyzet kapcsán még április 1-jén hirdetett meg adománygyűjtést a Perkátáért Közalapítvány, amelyre eddig 315 ezer forintnyi támogatás érkezett be „Családok támogatása” közleménnyel – ez még továbbra is tart, így ha valaki segíteni szeretne, az a Perkátáért Közalapítvány számlaszámára utalhat az előbb említett közleménnyel.

Az adományozók között jelenleg is helyi lakosok és perkátai származású magánszemélyek is vannak, köztük három jelenlegi és két volt önkormányzati képviselő is.

A kiválasztottak jelentős része koronavírus-károsult, azaz olyan perkátai munkavállaló, akinek jövedelemkiesést okozott a mostani időszak, mert vagy elvesztette a munkahelyét, vagy pedig a korlátozások miatt töredékbért kapott csak. Egy-egy fő támogatott egyedülálló édesanya, illetve szépkorú polgár, akiknek a segítését a legnagyobb összeget adományozó támogató kérte az alapítványtól, és támogatásukkal az alapítvány teljes mértékben egyetértett.