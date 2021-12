– Az eseménysorozat célja a magyar néphagyomány megőrzése és továbbadása, találkozás és szakmai tapasztalatcsere, valamint minél több fellépési, bemutatkozási lehetőség biztosítása az énekeseknek, zenészeknek, akik iskolában vagy művelődő közösségben foglalkoznak a hagyományápolás e formáival. A jelentkezők számos kategória közül választhatnak: a dalosok bemutatkozhatnak szólóban, duóban, trióban vagy csoportban, énekelhetnek hangszerkísérettel, de emellett a szervezők a hangszeres népzenei produkciókat is várják. Minden műsorszámot egyenként kell benevezni, a produkciókat a szülők, a tanárok vagy a nagykorú versenyzők a www.fehervariprogram.hu honlapon található online jelentkezési felületen nevezhetik be, ahol a részletes felhívás is megtalálható. A területi bemutatókat a tervek szerint január végén és februárban tartják: 2022. január 28-án, pénteken 14 órakor Székesfehérváron; február 2-án, szerdán 14.30 órakor Tordason; február 4-én, pénteken 14 órakor Bicskén; február 10-én, csütörtökön 14 órakor Dunaújvárosban és február 11-én, pénteken 14 órakor Abán. A rendezvények az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően látogathatók, a közönség számára a belépés ingyenes.