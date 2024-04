A szakmai napot a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Szabó Vendel nyitotta meg, a zárszót pedig Törköly László, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság megbízott vezetője mondta. A mindvégig szerényen a háttérben maradó szervező, Kőhalmi László közlekedési rendőr, és legfőképpen megelőző üzemmódban szeret működni, írja a policecafe.hu. Amit még érdemes tudni róla, hogy – remélem, hamarosan már csak volt – tanítványom, hiszen a biztonsági szakirány levelező tagozatos végzős hallgatója. A sors kedves játéka, hogy lányát is tanítottam nemrég, de csak utólag tudtam meg, hogy összetartoznak.

Laci hívott meg engem moderálni a rendezvényt. Nagyon hálás vagyok, hogy keretet adhattam ennek a szakmai napnak. Mert szerepem „csak” ennyi volt, de ez éppen elegendő. Sem rendőr, sem bűnmegelőző, sem közlekedési szakember nem vagyok. ÖsszeKötiKati viszont igen, és ide éppen ez kellett. Hiszen a nap legfontosabb célja az volt, hogy a helyi rendőröket és civileket a bűn- és baleset-megelőzés jegyében egy találkozóra összehozza.

Örülök, hogy Laci hagyta magát fölbiztatni, hogy amennyire csak lehet, szakadjunk el a hagyományos frontális – pláne hosszú – előadásoktól. Délelőtt négy remek szakember inspirálta a vendégeket a hozzászólásokra, kérdésekre. Az ebéd utáni pódiumbeszélgetés pedig összehozta egymással mind a szakembereket, mind pedig a közönséget. Még egyszer ennyi időt is ki tudtunk volna tölteni, annyi érdekes téma felvetődött. De mindenki ügyesen moderálta magát – nyilván ebben szerepet játszott az is, hogy erre külön megkértem a résztvevőket. És ők komolyan is vették: ilyen fegyelmezett időgazdálkodással ritkán lehet találkozni ott, ahol mintegy negyvenen gyűlnek össze beszélgetni.

A gondolatébresztő prezentációk előadói és – természetesen bővebb kifejtést érdemlő – témái az alábbiak voltak:

Kiss Dénes, bűnmegelőzési alosztályvezető: A kiberbűnözés aktuális trendjei;

Pető Attila, gépjárművezető szakoktató (akit egy ország Kreszprofesszorként ismer és tisztel): Feltörték az autómat 2.0;

Dr. Major Róbert, tanszékvezető egyetemi docens: Az ittas és bódult gépjárművezetés valódi arca;

Ijjas Bernadett, pszichológus: „A drog az rossz… értem?”

A kiváló előadások igencsak felkeltették a közönség érdeklődését. Kiváltképpen inspiráló – és egyben megható is – volt annak a két tapasztalati szakértőnek a jelenléte, akik immár évek óta józan kábítószerfüggőként saját élettörténetüket is megosztották velünk. Mindketten az Újváros Drogambulancián dolgoznak, és meglehetősen hitelesen segítenek gyógyulni a rászorulóknak.

Az elhangzott kérdések közül a legizgalmasabbak az alábbiak voltak: Mi választja el egymástól az edukációt és az áldozathibáztatást? Mit hozhat a közlekedésbiztonságban az önvezető autó elterjedése? Mik a hatékony prevenció ismérvei? A visszajelzések között pedig elhangzott, hogy Dunaújvárosban példás az együttműködés a rendőrség és a civilek között. Éppen ezért egyértelműen megfogalmazódott az igény a hasonló jellegű beszélgetésekre.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság tanácsterme ideális helyszínt biztosított a rendezvénynek, mint ahogyan a 2023. november 21-i Roma Police Cafénak is, hiszen azt is itt tartották.

A hely visszahívogat: remélem, legközelebb még szabadabban beszélgetünk itt egy rendőrkávé mellett.