Rengetegen estek már csalás áldozatául az online térben, a kiberbűnözők a legkülönfélébb trükköket vetik be annak érdekében, hogy megvezessék az áldozatokat, amellyel aztán pénzt csalnak ki tőlük. Lapunk rendszeresen beszámol a bűnözők módszereiről annak érdekében, hogy intelemként szolgáljon mindenkinek, s hogy ne váljanak csalás áldozatává. A rendőrség nemcsak a prevencióra, hanem a felderítő-nyomozati munkára is nagy hangsúlyt fektet, hogy visszaszorítsa a kiber térben elkövetett bűneseteket számát is. Hétfőn egy olyan nagy elfogásról számoltak be a Fejér vármegyei egyenruhások, amelyben az elkövetők mintegy 4000 embert károsítottak meg csaknem 1,4 milliárd forint értékben.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság részletezte, hogy mintegy 4000 károsult és csaknem 1,4 milliárd forint anyagi kár a mérlege annak a nagyszabású pénzmosásnak, amelynek elkövetőire öt vármegye 11 helyszínén csaptak le a rendőrök. Hónapokig tartó előkészítő és felderítő munka előzte meg azt az összehangolt rendőrségi rajtaütést, amelyet 2024. március 19-én hajnalban tartottak a Fejér vármegyei zsaruk Pest, Heves, Komárom-Esztergom, valamint Veszprém vármegyei kollégáikkal közösen.

Könnyű pénzkereseti lehetőséggel és extra magas bevétel ígéretével szedték rá áldozataikat azok a bűnözők, akik 2022 októbere és 2023 márciusa között folytatták illegális online tevékenységüket. A bűnözők azt a látszatot keltették, hogy egy ismert amerikai filmstúdió szerződött partnerei, és regisztrációhoz, valamint kaució feltételéhez kötött online munkát hirdettek. A regisztráció után az elkövetők egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot a jelentkezőkkel.

Az online felületeken regisztrált felhasználóknak egy konkrét összeg befizetését követően meghatározott számú filmelőzetes megtekintéséért cserébe mind nagyobb mértékű pénzjutalmat és kifizetéseket ígértek a csalók. A még nagyobb haszon reményében – mind nagyobb összegek befizetése után – egyre magasabb szintekre lehetett regisztrálni, melyeken a megnézendő filmelőzetesek után járó pénzösszeg is fokozatosan nőtt. A weboldal üzemeltetői pluszjövedelemmel honorálták, ha a sértettek újabb és újabb jelentkezőket szerveztek be. A sértettek bizalmát erősítette, hogy a 2022 novemberében regisztrált ügyfelek 2023 januárjában visszakapták az előzetesen befizetett kauciót, ezenkívül a filmelőzetesek megtekintéséért járó „fizetésüket” is felvehették. A kaució összege 48 600 forinttól 2 430 000 forintig terjedt.

Fotó: police.hu

Az átverésre használt honlapot az elkövetők 2023. március 4-én megszüntették, és az üzenetküldő alkalmazáson keresztül is elérhetetlenné váltak. Ezt követően egyre nagyobb számban jelentkeztek károsultak a rendőrségen. A nyomozók az ügy kivizsgálása érdekében széles körű adatgyűjtésbe kezdtek.

A hónapokon keresztül zajló nyomozás 2024. március 19-én újabb fordulatot vett, amikor is a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálásával, 40 nyomozó részvételével 11 helyszínen tartottak összehangolt akciót a zsaruk, akik 11 személyt fogtak el. Közülük akadt olyan, aki nehéz anyagi körülmények között élő embereket néhány ezer forintért vett rá pénzmosásra a számlanyitással és a milliós összegek felvételével. A rendőrök csaknem 10 millió forint értékben járműveket, 15 mobiltelefont, 2 tabletet, 1 laptopot foglaltak le, 3 ingatlant pedig zár alá vettek. Az eljárás során több mint 300 tanút hallgattak ki, a gyanúsítottak közül négy fő letartóztatását a bíróság elrendelte, heten szabadlábon védekeznek.