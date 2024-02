A 65-ös főúton haladtak a Tolna vármegyei rendőrök, amikor egy autós egy emelkedőn 154 km/h-s sebességgel távolodott tőlük. Az egyenruhások a gyorshajtó után eredtek, aki megállítását követően csodálkozva mondta, nem is tudta, hogy Magyarországon is mérnek sebességet. Az emelkedőn gyorsuló autósnak 117 000 forint bírságot kell fizetnie, és hat közlekedési büntető pontot is feljegyeztek neki. Egyébként a megengedett 90 kilométer/órás sebességnél többen is gyorsabban közlekedtek csütörtökön.