A közlemény szerint a sértett elmondta, hogy kis mennyiségben, befektetési céllal szeretetett volna vásárolni kriptovalutát, ezért a Facebookon kutakodni kezdett, hol van erre lehetősége. Azelőtt soha nem vásárolt, így jártassága nem volt benne. Szimpatikus is lett számára egy oldal, melyen az volt olvasható, hogy bizonyos pénzösszeg befizetése után tud vásárolni bitcoint. Miután a befektetési összeget átutalta a megadott számlaszámra, arról tájékoztatták, hogy hamarosan egy bróker fogja telefonon keresni. Így is történt. Egy napon belül öt különböző telefonszámról kereste ugyanaz a magát brókernek kiadó férfi, aki rá akarta beszélni a sértettet arra, hogy adja meg a bankkártyája számát. Ő ebbe nem ment bele, mire a telefonáló rábírta, hogy telepítse az Anydesk nevű alkalmazást a számítógépére, hogy megkönnyítse a munkáját, majd rávette az óvatlan áldozatot, hogy nyissa meg az OTPdirekt felületét és adja meg a személyi igazolvány és lakcímkártya adatait is. Ahogy mindez megtörtént, sms-t kapott arról, hogy majd 2 millió forintot vontak le a számlájáról. Mindeközben telefonon kapcsolatban voltak, így azonnal kérte az ismeretlen férfit, hogy utalja vissza a pénzt a számlájára. A csaló szabadkozott, hogy ezt nem tudja megoldani, mert a bank nem engedélyezi.

A jóhiszemű sértett ekkor felhívta a banki ügyintézőt, aki tájékoztatta őt arról, hogy a bank zárolta a számláját a gyanús tranzakció miatt. A sértett azonban – aki továbbra sem tartott kivetnivalót az ügyletben – kérte a tiltás feloldását, így a csalónak újra könnyű dolga akadt, és ismételten közel 2 millió forintot emelt le a számláról, miközben vonalban voltak egymással.

Fotó: Illusztráció

Az utóbbi időben Fejér vármegyében megszaporodtak a kibertérben elkövetett, különböző megtévesztési módszerrel megvalósuló bűncselekmények.

Kérjük, fogadják meg a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsait, hogy többé senki ne legyen áldozat!

Elővigyázatossággal és a következő szabályok betartásával kerülje el, hogy Ön is sértetté váljon:

– Ellenőrizze a hirdetés nyelvezetét, hiszen sokszor helytelen magyar kifejezésekkel tűzdelt, fordítóprogrammal generált a szöveg.

– Internetes keresésekkel tájékozódjon az adott szolgáltatásról, hiszen a korábbi károsultak bejegyzései segíthetnek abban, hogy ne váljon Ön a következő sértetté.

– Ha feltűnően nagy hozamot ígér egy szolgáltatás, érdemes még inkább óvatosnak lenni.

– Nem jogszerű, amennyiben a befektetése szolgáltató aránytalan kezelési költséget kér azért, hogy pénzéhez jusson.

– Az ügylet során ne adják meg személyes adataikat az interneten és ne küldjenek illetéktelen személyeknek másolatot okmányaikról, továbbá kiemelten fontos, hogy távoli hozzáférést számítógépükhöz soha ne adjanak meg! Ismeretlen személyek felhívására semmilyen programot ne telepítsen!

– Amennyiben a befektetési szolgáltató további pénzt kér, hogy a már befektetett pénzt visszautalja, semmiképpen ne teljesítse a kifizetést, hanem jelezze a bankjának és az illetékes rendőri szervnek!