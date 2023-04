A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az úgynevezett Speedmarathon akcióban a rendőrség a lakosság véleményét is kikéri: arra kíváncsiak, a helyiek mely pontokon állítanának fel sebességmérőket. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a ROADPOL kezdeményezéséhez tehát lényegében önök is csatlakozhatnak, amennyiben április 10-én 12 óráig az erre a célra létrehozott, [email protected] e-mail-címre megírják a javasolt helyszíneket!

Az egyik, közösségi oldali csoportban a két véglet – "Sehol se mérjenek, inkább kapják el a betörőket!" és "Mindenhol mérjenek, a járművezetők ne csak az oktató mellett tartsák be a KRESZ-t!" – mellett konkrét javaslatok is születtek. Így Székesfehérváron a rendőrség figyelmébe ajánlják a Palotai utat, az Új Csóri utat, a Vásárhelyit, a Nagyszombati út Budai út felőli végét, valamint az M7-es autópályát is.

A rendőrség emlékeztet: a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 24 órás Speedmarathon alatt ellenőrzött járművezetők 95 százaléka az előírásoknak megfelelően választotta meg haladási sebességét.