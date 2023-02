A HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport és egy sürgősségi ellátást végző egészségügyi csoport – 19 fővel és 7 mentőkutyával – kedden érkezett meg a szír határ közelében fekvő Antakyába, ahol felállították bázisukat, és azonnal megkezdték a keresést.

– Ezért indultunk el, ez a legfontosabb, de a munka nem a konkrét mentésnél kezdődött el – mondta Gál Dávid, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója. – Figyeltük a híreket, hogy milyen mértékben emelkednek az adatok, és ezek alapján láttuk, hogy készültségbe kell helyezni a mentőcsapatot, aztán Törökország nemzetközi segítséget kért. Ez azért fontos, mert nem lehet olyan országba utazni, amelyik ezt a segítséget nem kéri vagy nem fogadja el – írta társlapunk.

A szeretetszolgálat az MTI-hez kedd este eljuttatott közleményében azt írta: körülbelül kétezer házat kell átnézniük a településen, ahol még nagyon sok ember rekedhetett a romok alatt. A keresőkutyák négyórás váltásokban kezdtek dolgozni, egyszerre négyen. Voltak életjelek, majd magyar idő szerint körülbelül 19 órakor egy fiút sikerült kimenteni a romok alól. Megkezdték az ellátását. A kutatás a földrengés túlélői után folytatódik – írták.

Hideg van, nehezek a körülmények, az egészségügyi személyzet a két orvossal, valamint Klupács Péter tapasztalt székesfehérvári mentővel nemcsak a túlélők ellátásában segédkezik, de szükség esetén ellátja a mentőcsapat tagjait is, akik veszélyes helyeken teszik a dolgukat. Sok lehet a zúzódás, a felületi sérülés ilyenkor, majd később a felső légúti betegségek következnek – közölte a feol.hu. – Az elsődleges irányítás a nemzeti katasztrófavédelemé és a hadseregé, minket is ők fogadtak, majd általában néhány hét után veszik át a koordinációt az ENSZ szervezetei. A mi mentőcsapatunk már harmadszorra indult Törökországba, ezért azonnal fel tudtuk venni a török szakemberekkel a kapcsolatot, hiszen szoros a szakmai összefogás – nyilatkozta Gál Dávid. – Az érintett vidéki terület szabdalt, olyan, mint ahol Törökországban már többször is dolgoztunk, azon a vidéken azóta sem változott az építkezés módja és jellege. A nagyvárosokban most már földrengésbiztosabb házakat húztak fel, mert éppen abból volt a nagyobb baj annak idején, Isztambul környékén, hogy nem megfelelően épültek a toronyházak. A kisebb, összeomlott otthonokban azonban nagyon könnyen bent rekedhettek az emberek, hiszen tudjuk: a rengések éjszaka, illetve hajnalban történtek. A hét kutyánk négyórás váltásokban dolgozik, nekik gyakrabban kell pihenniük, mint az embereknek, de egészen rendkívüli képességeik vannak – tette hozzá.

A Baptista Szeretetszolgálat speciális mentőcsapata 1999-ben és 2001-ben is dolgozott Törökországban, az akkori földrengések helyszínén.

– A feladat nem lesz más, mint amit el kellett végeznünk már 1999-ben és 2001-ben is, ebben biztos vagyok – mondta a feol.hu-nak Pavelcze László a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjában, ahol a szükséges felszerelés egy részét csomagolták hétfőn délután. A ma már Pákozdon élő szakember a törökországi bevetéssel közel lesz a századik nemzetközi mentőakciójához.

(Forrás: feol.hu/MTI)