Megkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot is a balesettel kapcsolatban, a következő tájékoztatást kaptuk: A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2022. július 24-én 12 óra 18 perc körüli időben a 6-os számú főút 65-ös kilométerénél egy személygépjármű vezetője - eddig tisztázatlan okok miatt - az úttestről letért és gépkocsijával az árokba csapódott. A baleset során a jármű sofőrje, és további két utasa is megsérültek, ezért őket az Országos Mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították további egészségügyi ellátásuk végett. A rendőrség válaszadásunkkal egyidejűleg is vizsgálja a baleset körülményeit.

Oldalával az árokba borult egy gépkocsi a 6-os főút 65-ös kilométerszelvényénél, Rácalmás térségében, a körforgalom közelében. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek négy utasa saját erejéből ki tudott szállni. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom, írja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Vezető képünk illusztráció.