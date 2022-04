A lakástüzek áldozatainak átlagéletkora 65 év, a legfiatalabb 32, a legidősebb 102 éves volt. A leggyakrabban idős emberek válnak lakástüzek áldozatává, mert mire észlelik a tüzet, addigra már halálos mennyiségű füstöt lélegeznek be.

A tűzoltók az égő épületekből 132 embert mentettek ki. Átlagosan 43 perc kellett ahhoz, hogy megfékezzék a lángokat. A leghosszabb beavatkozás hat órán át tartott, a lakástüzek huszonhét százalékát viszont öt percen belül megfékezték a tűzoltók. Az első negyedévben keletkezett lakástüzek eloltásához összesen 1900 órára volt szükség, az égő épületekhez 5182 tűzoltójármű vonult. Az épületekben összesen 39 ezer 200 négyzetméternyi terület égett le.

A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra volt visszavezethető. A lángok leggyakrabban kéményben, konyhában, hálószobában, tárolóban, illetve nappaliban csaptak fel.

A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát 98 esetben kellett tűzvizsgálati eljárás keretében feltárni, 44 helyen szándékos gyújtogatás miatt keletkezett tűz. 125 épület oltásakor gázpalackok nehezítették a beavatkozást.

A lakástüzek megelőzése érdekében éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellenőriztessük a fűtőeszközeinket is. Ha régi házban élünk, érdemes felülvizsgáltatni az elektromos hálózatot is. Tanácsos a konyhába, hálóba, nappaliba füstérzékelőt szerelni. Olyan lakásban, házban, ahol füstérzékelő működött, senki nem sérült meg, és mivel hamar észlelték a tüzet, a károk mértéke is csekély volt.

Az első negyedévben 286-szor riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat. 53 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, hét ember meghalt. Minden nyílt lánggal működő fűtő- és vízmelegítő eszköz használata során mérgező gáz fejlődhet. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánok meghibásodása miatt keletkezhet szén-monoxid. Egy kandalló, cserépkályha, vaskályha, vegyes tüzelésű kazán, sőt egy fali vízmelegítő is veszélyforrás lehet, ha működtetése közben nem biztosított a megfelelő levegő-utánpótlás.

Társasházi lakás erkélyén keletkezett tűz április 5-én délelőtt Székesfehérváron. A Lövölde utcai épület nyolcadik emeletéről sűrű fekete füst gomolygott. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a lépcsőházon keresztül szerelt sugárral, valamint kívülről, a magasból mentő létraszerből fékezték meg a lángokat, miközben ellenőrizték, hogy a társasház többi lakásában már senki sem tartózkodik. A lakók az egységek kiérkezése előtt elhagyták az épületet.