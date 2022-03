A prevenció, illetve annak érdekében, hogy időben közbeléphessünk, mielőtt komolyabb probléma adódna, fontos felhívni a szülők és a pedagógusok figyelmét arra, hogy miből lehet észrevenni, ha a gyermek, a fiatalkorú drogozik.

Sok aprónak tűnő jel utalhat arra, hogy ha valaki rendszeresen fogyaszt valamilyen drogot, de egyértelmű bizonyítékok is erős gyanúra adhatnak okot.

Ezeket Kiss Dénes őrnagy, a Dunaújvárosi Rend­őrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője vázolta lapunknak.

– Ha valaki rendszeresen drogozik, annak pszichés és magatartásbeli jelei vannak, valamint testi változás is felléphet – kezdte az őrnagy.

Ha megváltozik az öltözködése, az értékrendje, ha elkezd költekezni, ha többször kér pénzt a szülőtől, vagy már nem is kér, csak elvesz, ha elhanyagolja önmagát és a külsejét, ha lesznek új, titkos barátai, akikről nem mond különösebben semmit, még ha kérdezik, akkor sem, ha zárkózottabb lesz a gyermek, ha megromlik a viszonya a családtagokkal, ha hazugságon kapják, ellentmondásba keveredik, ez mind olyan magatartásbeli változás, ami gyanúra adhat okot a szülőnek.

Olyan jelek is a rendszeres drogfogyasztásra utalnak, mint például a koncentrációs képesség csökkenése, feledékenység, nem figyel, ha hozzá beszélnek, fáradékonyabb, gyorsan kimerül, hirtelen változik a hangulata, ok nélkül lesz ideges, térben és időben dezorientált lesz, időzavar lép fel, és még az is, hogy ha megnövekszik az étvágya, főként az édességek iránt, ennek ellenére fogy.

Erős gyanú, szinte már bizonyosság lehet, ha vörösesek a gyermek szemei, kitágultak a pupillái, túlzottan érzékeny a külső ingerekre, repedezett a szája a szárazságtól, illetve kisméretű gyorszárós nejlonzacskókat, szárított növénytörmeléket, ismeretlen eredetű tablettákat találunk a szobájában.

Mint azt kérdésünkre Kiss Dénes elmondta, a fiatalok körében általában a marihuána, a diszkódrogok, a speed, az extasy fogyasztása jellemző, de metamfetamin-származék is, úgy mint a kristálymet. Ez utóbbi kapcsán volt egy akciójuk is körülbelül két héttel ezelőtt.

Elterelő kezelés, vagyis elvonókúra teljesítése esetén felfüggeszti a bíróság a gyanúsított büntetőeljárását

– Névtelen bejelentést kaptunk, a telefonáló azt állította, hogy egy dunaújvárosi lakásban két kiló kristálymet van. Kiküldtük a kollégákat az ingatlanhoz, ahonnan végül három embert állítottak elő kábítószer-birtoklás miatt. A rend­őrök kannabisz- és csekély mennyiségű kristálymet-gyanús anyagot találtak a házkutatás során. Az eljárásrend az, hogy az illetőket és a lefoglalt anyagot mintavételre előállítjuk, és orvos szakértő mondja ki a vizsgálati eredmények alapján, hogy milyen anyagot találtak, milyen mennyiségben. A szakértői vélemény alapján kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatjuk ki az előállított egyéneket – vázolta Kiss Dénes.

Arra is van lehetőség, hogy elterelő kezelést kérjen a gyanúsított, ekkor a bíróság felfüggesztheti a büntetőeljárást mindaddig, amíg a kijelölt intézetben a kezelést (elvonókúrát) el nem végzi. Ha teljesítette a kezelést, akkor az ügyészség nem emel vádat.

Kiss Dénes elmondta, a drogfogyasztás helyzete nem rosszabb városunkban, mint máshol. Kiemelte, hogy néhány évvel ezelőtt a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elvégzett egy felmérést a helyi diákokkal, amelyből az derült ki, hogy a fiatalok körében nem a drog, hanem az alkohol jelent nagyobb problémát. Sajnos ez is szenvedélybetegségnek számít, és egy idő után ez is hasonló tüneteket okoz, mint a kábítószer.

Segítséget, tanácsot a helyi kapitányság drogprevenciós tisztjétől is lehet kérni, de internetes oldalakon is hasznos információval szolgálnak, működik a 112-es segélyhívószám, és az ingyenes Telefontanú is (80/555-111).