Nem gondoltam volna, hogy azok a vállalkozások, ahol legalább 25 százalék nő van a vezetésben 40 százalékkal eredményesebbek, mint a társaik. Mindenesetre a hallott adatok elég önbizalmat adtak a jelenlevőknek, hogy nem megoldhatatlan feladat a vállalkozói lét és a családról való törődés, gondoskodás összehangolása.

Fotó: Laczkó Izabella

Palkovics Katalin vállalkozó és dr. Bocsi Andrea jogi kulturális igazgató társelnökségével megalakult a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt a Női Vállalkozói Klub. Mindkét hölgy munkájuk és gyermekeik nevelése mellett a közösségi feladatokat is fontosnak tartja, így mindketten a többi között a helyi kamara etikai bizottságának a tagja is.

Már az alakuló rendezvényre szép számmal összegyűltek azok a hölgyek, akik egyszerre akarnak és tudnak vállalkozást és családot irányítani.

– Az ötlet, amely létre hívta ezt a rendezvényt Hegyiné Tóth Noémi a kamara titkárának gondolataiban fogalmazódott meg először, aki 2014 óta a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara titkára és egyben a rendezvényünk házigazdája - magyarázza Palkovics Katalin. – Szüleim hagyatékaként mindig is fontosnak tartottam a társadalmi szerepvállalást, sok ilyen szerepet töltök be városunkban. De ismerhetik a nevemet az édesanyám nevével fémjelzett virágüzletből is, hiszen nagyok sokak életét színesítettük meg családi rendezvényeken. Mindhárman egy, a férfiak számottevő túlsúlyával rendelkező szakmában dolgozunk, ezért sokat beszélgettünk arról, hogy amennyire tőlünk telik, segítsük nő társainkat egy Női Vállalkozói Klub életre hívásával, itt Dunaújvárosban.

Visszatérve a nyitó gondolatra, mi az oka, hogy azok a cégek sikeresebbek, ahol több nő van a felső vezetésben?

– A lakossági vásárlók és a vásárlásról a döntést meghozók több, mint fele nő. Olyan szempontokat vesznek figyelembe egy adott terméknél, amelyek egyáltalán nem triviálisak a férfiak számára. A női vezetők más szempontokat, új szemléletet tudnak behozni a vezetésbe is, differenciálni tudnak egy-egy stratégiai döntést. A közép-európai régióban Magyarországon van a legkevesebb felső vezető a cégek menedzsmentjében, de az oktatás, a közigazgatás és a politika területén is utolsó helyen kullog az ország. A kisebb mértékben, de egész Európára jellemző jelenség nem csak az esélyegyenlőség szempontjából jelent problémát, hanem gazdasági hátrányokkal is jár, egyes felmérések szerint a több női felső vezetőt foglalkoztató cégek akár 25 százalékkal is nyereségesebbek is lehetnek. Az Európai Parlament felismerte a problémát, és új irányelvének megfelelően 2026-tól nagyobb szerepet szán a női felső vezetőknek a vállalatok irányításában.

Fotó: Laczkó Izabella

Sokkal nehezebben lesznek nálunk a nők felső vezetők...

– A nőknek 14-kal kevesebb esélyük van arra, hogy kinevezzék őket magasabb pozícióba, mint a férfiaknak, annak ellenére, hogy jobban teljesítenek és kisebb számban hagyják el a cégeket. A problémáról beszélni kell. Azt látom, hogy a női vezetők nagy részének komoly önbizalomhiánya van, és önbecsülésük erősítésre van szüksége. Ahhoz, hogy tudjuk és elhiggyük magunkról, hogy kik vagyunk, mit tudunk és mit értünk el, néha álljunk meg és nézzünk vissza. Értékeljük mindazt, amit már letettünk az asztalra. Ha sikert érünk el, sokszor csak tudomásul vesszük és megyünk tovább, pedig élvezni kellene az eredményeinket. Manapság a nőkben rejlő titok nem más, mint a végtelen és elképesztő szakmai alázat, tudás, tapasztalat és az emberek szeretete. A munkaerőpiacon a nők számos helyzetben még mindig több kihívással szembesülnek, mint a férfiak. Egy adott pozícióban egy férfitól 80 százalék, amit elvárhatok, addig egy nőtől 100-110 százalék, mert sokkal rosszabb helyzetből indulnak, és emiatt a nők sokkal többet tesznek bele. Éppen ezért örültünk, hogy elfogadta meghívásunkat Vida Ágnes, pszichológus, online marketing szakértő és tanácsadó,a Gazdag mami mozgalom elindítója, aki előadásában segített abban, hogy miként lehet összeegyeztetni a munkánkat az anya és feleség, társ szerepeinkkel.

Fotó: Laczkó Izabella

A hallgatóság nagy megelégedésre Vida Ágnes példákat vonultatott fel arra, hogyan kell az anyai szerepet ötvözni a saját céljaink megvalósításával. Elmondta, hogy a férfiak sokkal hatékonyabbak tudnak lenni a kapcsolataikon keresztül, amelyet a hobbijaik révén alakítanak ki. Üzletek köttetnek meccsnézés, teniszparti, vadászat és a többi alkalmával, míg a nők nem tudnak és nem is akarnak ilyen rendezvényeken részt venni. Ez a közösség ezeknek a kapcsolatoknak az építésére is kiváló alkalom. Hogyan lehet és milyen módon időt szakítani, egyensúlyt teremteni a család és az önmegvalósítás között. Konkrét tanácsokkal igyekezett támogatást adni arra, hogy egy nő lehet egyszerre jó anya és boldog, sikeres ember is. Vida Ágnes vallja, hogy a vállalkozáshoz az üzleti tudás mellett érett és mindig megújulásra kész személyiség is szükséges, aki mindig kész újabb értékeket átadni magából a világnak. Helyes önértékelés és megfelelő önbizalom szükséges, hogy a nők el merjék hinni, hogy meg tudják valósítani álmaikat, s képesek sikerre vinni elképzeléseiket. Ehhez segítséget nyújt a Női Vállalkozói Klub, amely negyedévenként újabb és újabb programmal jelentkezik, s bárki regisztrálhat majd a rendezvényekre.