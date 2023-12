A jósunk nem más, mint a piacon évek óta jelenlévő, és szinte egy napot sem kihagyó árus volt, aki elmondta, karácsony és szilveszter között szokásos a forgalomvisszaesés.

– Az emberek a karácsonyi maradékokat fogyasztják, tele vannak a hűtők. Azonban szilveszterre ez a helyzet megváltozik. Kelendő lesz a füstölt áru, a kocsonyának való hús, a leveszöldségek, amelyek a kocsonya legfőbb alapanyagai közé tartoznak. A lilakáposztát pedig a malachúsokhoz köretnek viszik.

Egy rutinos piaci árusnak pedig miért ne hinnénk? Ebből kiindulva néztünk körül a dunaújvárosi piacon. A füstölt termékek nem olcsók, az biztos. Kolbász, szalámi, sonka nem igen van 5000 forint alatt, a szalonna kilogrammjáért is általában 4500 forintot kell fizetnünk. Füstölt bontott csülköt viszont már kaphatunk 3500 forintért. A kocsonyának való hús kilója ezer forint körül van, általában kétkilós csomagolásban kapható, a tartalmuk sertés-, láb, csülök és sertésbőr. Ha már szóba került a kocsonya. A zöldségek közül a sárgarépa 550–650 forint között mozog, a fehér társáért pedig minimum ezer forintot kell áldoznunk, de 1800-ért is láttunk az egyik standon. A lilakáposzták árai között nincs nagy különbség, 650–700 forint kilója.

Mivel a lilakáposzta került a piaci körképünk végére, ezért itt néhány mondat erejéig leragadnánk. Finom köret, nem bonyolult az elkészítése, de azért odafigyelést igényel.

Nos, nézzük! Először is a káposzta torzsáját vágjuk ki, majd szeleteljük, vagy gyaluljuk vékony csíkokra. Ezután besózzuk, és fél-egy órát állni hagyjuk. Következő lépésként a káposzta levét kinyomkodjuk. Elvileg most a cukrot kellene karamellizálni, de az nem mindig sikerül tökéletesre. Ezért a biztos siker reményében a káposztát kezdjük el párolni kacsazsíron és közben adagoljuk hozzá a cukrot (legjobb a barna), és folyamatosan keverjük az ételt. A karamellizálást meg is oldottuk. A káposztához ekkor tegyünk egy cikkekre vágott almát, öntsünk hozzá egy kis vizet, és így folytassuk a párolást. Fűszerezzük sóval, borssal, babérlevéllel és köménnyel. Ízesítsük vörösborecettel, és pároljuk készre a káposztánkat (az ecetre nemcsak az ízvilág miatt van szükség, hanem megőrzi a káposzta szép lila színét). Valaki vöröshagymát és vörösbort is tesz a párolt káposztához. A régi bölcsességet használva: el nem rontja.