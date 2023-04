Az idei évben a Vajda-Papír először adott ki ESG-jelentést, amelyben a környezetvédelmi, szociális és vállalatirányítási területeken megfogalmazott törekvéseit, céljait, megtett intézkedéseit és eddig elért eredményeit mutatja be kollégáinak, vevőinek és partnereinek. Az ESG-jelentés a vállalatok átlátható kommunikációját biztosítja a fenntartható működés és társadalmi felelősségvállalás témáiban. Magyarország piacvezető higiéniai papírgyártó vállalata számára pedig a fenntarthatóság már régóta az üzleti stratégia és működés középpontjában áll. Az ipari termelő vállaltok közül az elsők között adta ki ESG-jelentését a Vajda-Papír.

2050-re karbonsemlegessé válik Magyarország vezető higiéniai papírgyártó vállalata, a Vajda-Papír - jelentette be Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft.

Fotós: vegeldaniel.com

Növekvő termelés - környezettudatos gondolkodás

Meghatározó feladatuknak tekintik a 2050-ig teljesítendő zéró kibocsátáshoz vezető úton tett vállalásaikat – jelentette be Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója. Hozzátette: ennek részeként 2030-ig 20%-kal csökkentik a gyártás és működés során igényelt vízfogyasztásukat, tovább redukálják a hulladéktermelést, a megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás és újra-használat révén, valamint 50%-kal megnövelik a megújuló energiák részarányát saját működésükben és cégcsoportuk telephelyein. Bővítik a fenntartható higiéniai termékek palettáját, azon dolgoznak, hogy a környezettudatos termékek száma elérje a 45 %-ot 2023 év végére. Vajda Attila kiemelte, hogy évente 140 000 tonna papírterméket gyártanak egy kifejezetten energiaintenzív területen, ami hatalmas felelősség. „A fenntarthatóságot szem előtt tartva gyártunk, tisztelettel bánva környezetünkkel, felelősségteljes hozzáállással munkavállalóinkkal szemben és a hatékonyságot is szem előtt tartva a rendelkezésre álló alapanyag, az energia és víz felhasználása során és a szállítási utak megtervezésénél” - hangsúlyozta. Fenntartható fejlődésük záloga a 2030-ig szóló ütemtervük, amely egyértelmű célokat határoz meg összhangban az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokkal – emelte ki a cégvezető.

A Vajda-Papír első ESG-jelentésének publikálása alkalmából Vajda Attila összesítette a fenntarthatósági mérföldköveket a cég életében, megemlítve, hogy 2021-ben a vállalatcsoport bocsátott ki Magyarországon az ipari termelő vállalok közül elsőként zöld kötvényt. Ezzel a zöld finanszírozásban éllovas szerepet töltött be, és bizonyította a cégvezetés fenntarthatóság és környezettudatosság iránti elkötelezettségét - mondta. Részben a 9,9 milliárd forint értékű kibocsátás finanszírozta Európa egyik legmodernebb és legenergiatakarékosabb higiéniai papírgyára, a dunaföldvári üzem bővítését, az alapanyaggyártásban az önellátás megteremtését és a kapacitás duplájára emelését.

Vajda Attila kiemelte: a Vajda-Papír ESG-stratégiájának fő pillérei a környezetbarát gyártás, modern, környezetkímélő technikai megoldásokkal; a környezettudatos alapanyag-beszerzés igazoltan felelős erdőgazdálkodásból származó rost felhasználása; a környezettudatos üzemeltetés és működés, ennek részeként a környezettudatos szállítmányozás, amely kevesebb CO2-terheléssel jár. A fenntarthatósági törekvések egyik fontos eleme a fogyasztói edukáció is a környezetbarát termékekről (zöld címkék). „Felelős vezetőként kiemelt figyelmet fordítunk fenntarthatósági céljaink elérésére, és kulcsfontosságúnak tartom, hogy eleget tegyünk a fokozatosan erősödő, ESG-specifikus szabályozói elvárásoknak is. Célom, hogy az ESG-szemlélet vállalatcsoportunk teljes egészét áthassa, és mások számára is példát mutatva csökkentsük ökológiai lábnyomunkat” – mondta Vajda Attila.

Vajda-Papír - innovatív megoldások

Az elmúlt évek innovatív megoldásainak eredményeként a gyárakban kizárólag FSC®-tanúsított felelős erdőgazdálkodásból és más ellenőrzött forrásokból származó cellulóz alapanyagot használnak, és a gyártás során keletkező összes mellékterméket felhasználják. Tavaly adták át Dunaföldváron Európa legmodernebb papírgyára fejlesztésének második ütemeként azt a hatalmas kapacitású alapanyag-gyártó üzemet (80 ezer tonna/év), amely 100%-ban fedezni a vállalat alapanyag igényét. A korábbi alapanyag szállítás kiiktatásával, több mint 400 000 liter üzemanyagot takaríthatnak meg éves szinten, ami egyben jelentős CO2-kibocsátás mérséklést eredményez. A gyártóhelyeken a hatékony hulladékgazdálkodás keretében a papír alapanyagból keletkező hulladék 100%-át újrahasznosítják.