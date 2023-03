„Az év legnagyobb volumenű képzési programja díj” átadásakor a méltatáson elhangzott, hogy Magyarország piacvezető higiéniai papírtermék-gyártója, a Vajda Papír Csoport családi vállalkozásként indult 1999-ben, mára egy 650 munkavállalót foglalkoztató, iparági csúcstechnológiát alkalmazó nagyvállalattá nőtte ki magát, amelynek papírtermékeit több mint 30 országba szállítják. A cég 4 millió eurós képzési projektet indított több mint 500 munkavállalójának, köztük annak a 60 új foglalkoztatottnak, akik a dunaföldvári gyár tavalyi, 64,2 millió eurós fejlesztésének köszönhetően csatlakoztak a céghez. A program célja a papíralapanyag-ismeretek elmélyítése, illetve a feldolgozó és alappapír-gyártó gépek hatékonyságának növelése volt. Ezen túl a dolgozók a többi között modern termelési technikákkal, számítógépes ismeretekkel fejleszthetik tudásukat.

Vajda Attila az elismerés kapcsán elmondta, hogy a cégvezetés az alapítás óta kiemelt figyelmet fordít a munkatársak képzésére: a vállalat a szakmai kompetenciák fejlesztése mellett, a biztonságos munkavégzést és a működési folyamatok magas szintű végrehajtását segítő képzéseket nyújt. „A papírgyártás is óriási fejlődésen ment át az elmúlt években. A digitalizáció terjedése, az új technológiák alkalmazása kreatív, fejlődni tudó és akaró munkavállalókat igényel” – emelte ki a cégvezető. Hozzátette, hogy társadalmi felelősségvállalásuk fontos pillére a munkatársak képzése, és kiemelte, hogy bár a cég ma már több mint 650 embert foglalkoztat, továbbra is családi vállalkozásként definiálja magát, a munkatársaknak pedig igyekeznek minden ebből eredő előnyt biztosítani. Hangsúlyozta, ahhoz hogy Magyarországon a Vajda Papír megőrizze piacvezető pozícióját, és a régióban is tovább erősítse jelenlétét, beruházásokra, ezzel a versenyképesség növelésére és jól képzett, elkötelezett munkavállalókra van szükség. „A beruházások terén 2022 több mérföldkövet is tartogatott” – mondta Vajda Attila. Tavaly adták át ugyanis a 16 milliárd forintos gyárbővítés új elemeit, és annak részeként a világszínvonalú alappapírgyártó-gépet.

Vajda Attila, a cég alapító ügyvezetője Fotó: Vajda Papír

A fejlesztésnek köszönhetően duplájára, 140 ezer tonnára nőtt az éves termelési kapacitás, és háromszorosára az alappapír-gyártási kapacitás, amely önellátóvá teszi a céget. A Vajda Papír alapanyagellátás-biztonsága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország önellátása is biztosított legyen, hiszen a cég éves higiéniai papírgyártása bőven meghaladja a belföldi – 90 ezer tonnás – igényt.

Bár nem olyan látványos, de fontos mérföldkőnek nevezte az ügyvezető igazgató a cég ESG-jelentésének előkészítését. „Ez a dokumentum mutatja majd be a csoport eddigi eredményeit, és bizonyítja elkötelezettségünket a fenntartható működés mellett, tartalmazza a cégvezetés hangsúlyos vállalásait az ökológiai lábnyomunk csökkentésére, és tartalmazza a képzésre fordított erőfeszítéseinket is, nem csak a dolgozóinkét, de a papíripari szakoktatás újbóli beindításáért végzett munkánkat is” – mondta.

Emlékeztetett rá, hogy Dunaújvárosban több évtizedes szünet után indult újra a papírgyártás és feldolgozás nappali szakképzése Magyarországon az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Vajda Papír együttműködésében. A vállalat szakemberei jelentős mértékben hozzájárultak az új papíripari szakmák és szakmairányok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásához, amelyekre a tanulók szakmai képzése épül. „A tanagyag kidolgozását követően a folyamatos aktualizálásában is részt veszünk, és gyakorlati helyet, illetve később munkalehetőséget biztosítunk a képzésben részt vevőknek” – hangsúlyozta. Vajda Attila beszélt a környezetvédelmi lépésekről is, megemlítve az elmúlt években megtett, a termelési folyamatok környezeti hatásait csökkentő intézkedéseket. A kombinált energiaforrások (pl. hő- és elektromos energia) és a megújuló energiaforrások (biomassza) alkalmazása jelentősen hozzájárult a környezeti terhelés csökkentéséhez. Ezek az erőfeszítések folyamatosak, a munkavállalói képzésben is megjelennek – hangsúlyozta.

„Igazi sikertörténet a miénk, hiszen 23 évvel ezelőtt egy kis bérelt raktárból indultunk, ma pedig egy modern, a legújabb technológiával üzemelő, zöld regionális központtá fejlődtünk, Európa legmodernebb papírgyárát működtetjük, több mint 650 fős elkötelezett, jól képzett csapatunknak köszönhetően pedig higiéniai papírtermékeink ma már három kontinensen elérhetőek.” – fogalmazott.

Vajda Attila úgy vélte, a KKM és a HIPA közös elismerése is bizonyítja, hogy a cég jó úton halad, amikor a termelés növelése mellett különös gondot fordít a környezetvédelemre, az edukációra és a jelentős tapasztalattal és iparági szakértelemmel rendelkező munkavállalók és vezetők megtartására. Mindezzel egyben hozzájárul a térség munkahelymegtartó erejének növeléséhez és a régió fejlődéséhez, a papíripar hozzáadott értékének növeléséhez – összegezte Vajda Attila.

Az „Év befektetője” gálán minden esztendőben az elmúlt év legjelentősebb beruházásai részesülnek elismerésben. A 2022-es átadáson több új díjkategória is megjelent, illetve néhány korábbi valamelyest átalakult.

Ennek megfelelően ezúttal külön díjjal értékelték a legjobb új és állandó újrabefektetőt, illetve beruházásával a legkiemelkedőbb innovatív terméket létrehozó és a legnagyobb volumenű képzési programot indító vállalatot is. Ezen túl az életműdíj kategóriában volt díjazott, illetve a már bevett módon megválasztották az év beszállítóját és ipari park­ját.

Tekintettel a rendkívüli befektetői aktivitásra, amely a többi között a 6,5 milliárd eurós rekord beruházási volumenben testesült meg, számos elismerésre méltó projekt volt a 2022-es esztendőben. Tavaly összesen 92 kiemelt működőtőke-beruházás kapcsán született pozitív döntés, amelyekhez mintegy 15 ezer új munkahely létrehozása és több tízezer megőrzése köthető. A külföldi működőtőke-beruházások (FDI) földrajzi eredetüket tekintve is kiegyensúlyozottak, hiszen a tőkeberuházások 48 százaléka keletről, 42 százaléka nyugatról érkezett, a volumen többi részét magyar vállalatok által indított beruházások tették ki.