Ez a fejlesztés a világon az egyik legnagyobb problémára ad megoldást. Röviden és lényegre törően egy olyan berendezésről van szó, amely a levegő páratartalmából vonja ki nagyon hatékony módon a vizet.

Az innovatív projekt kivitelezésében most egy mérföldkőhöz értek, ebből az alkalomból ünnepséget tartottak a cég telephelyén csütörtökön, amelyen mindazon személyek jelen voltak, akik a technológia megvalósításában, kivitelezésében, támogatásában részt vettek. A vendégeket elsőként Pintér Attila, a Clasman Kft. egyik tulajdonosa köszöntötte. Mint azt elmondta, 2011-ben indították Mendi Tamással együtt a céget, amelynek fő profilja az acélszerkezet-gyártás, a rozsdamentes berendezés gyártása és a technológiai szerelés. Komoly tényezővé kívántak válni a piacon úgy, hogy újat mutatnak, egyedi, hasznos és innovatív fejlesztéseket. Tavaly szeptemberben kereste fel őket Pritz Helga Katalin, Magyarország montreali főkonzulja azzal, hogy van egy olyan berendezés, amelynek már megvan a tudományos technológiája, de további fejlesztést igényel, és ehhez partnert keresnek. Mindamellett, hogy a Clasman Kft. tulajdonosai egy új piaci lehetőséget láttak ebben a projektben, egyfajta küldetést is éreztek, hiszen valami olyat adhatnak a világnak, amely ilyen formában, kivitelezésben még nincsen. Sokat dolgoztak rajta a cég és az egyetem szakembereivel, mostanra pedig elkészült a prototípus, amelyet meg is mutattak az ünnepségen.

Dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője arról szólt, hogy rendkívül örömteli az a tény, hogy egy ilyen nagyszabású innováció és fejlesztés valósulhat meg a dunaújvárosi Clasman cég szerepvállalásával.

– Egy olyan technológiát ismerhettem meg, amely a levegő páratartalmából nagyon hatékony módon állít elő ivóvizet. Nagy örülök annak, hogy ilyen innovációban, olyan berendezés gyártásában vesz részt a Clasman Kft., amellyel ott, ahol a víztartó réteg eltűnőben van, hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy tiszta ivóvizet állíthassanak elő. Ez a berendezés nagyon hasznos lehet azokban az országokban, ahol az ivóvíz-ellátás problémás. A világ egyre több régiójában van ennek a találmánynak jövője, és örülök annak, hogy ennek gyártása Dunaújvároshoz kötődik. Ez a civil szférában, a lakossági szférában, akár egy kórházban, vagy egy kisebb település, adott esetben akár katonai objektumok ivóvíz-ellátásában is szerepet játszhat megfizethető energiafelhasználással – mondta a képviselő.

Növekvő befektetési kedv

Pritz Helga Katalin főkonzul arról szólt, hogy a magyar külgazdasági és külügyminisztérium, valamint a konzulátus is büszke arra a teljesítményre, amelyet a nemzetközi piacon ért el Magyarország az utóbbi időben. A külföldi vállalatok befektetési kedve megnőtt hazánk tekintetében, ezt bizonyítja az az adat, hogy mintegy 6,9 milliárd euró értékben valósultak már meg ilyen beruházások, projektek. Ehhez hozzájárult a többi közt az infrastruktúra helyzete, a területi adottságok, a befektetési promóció, valamint az adópolitika. 2014 óta a magyar külkereskedelem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a világ minden pontján jelen legyen (körülbelül száznegyven országban működik magyar konzulátus, és több mint hetven országból érkeznek külföldi hallgatók tanulni Magyarországra az ösztöndíjprogram keretében), ezáltal bizalmi szinten épülhetnek a gazdasági, kereskedelmi, tudományos, társadalmi kapcsolatok a nemzetek között. Erre láthatunk példát a mostani esetben is.

Francia, kanadai, magyar

A projekt kulcsszereplője a kanadai Montrealban élő Tőkés Katalin, a Blue Planet Water Inc. társtulajdonosa és vezetője. Mint azt elmondta, jó pár éve megismerkedett egy francia feltalálóval, aki olyan technológiát fejlesztett ki (közel nyolc évnyi kutatómunka után), amely a levegő páratartalmából ivóvizet állít elő. 2021 elején a francia feltaláló és társa felajánlotta neki a lehetőséget a technológia jogainak megszerzésére, amennyiben céget alapít és fejleszti a globális piacot. Így hozta létre a hölgy üzleti partnerével, Daniel Ringuetvel, és a Primestarral a Blue Planet Water Inc-et.

– Kezdettől fogva az volt a küldetésünk, hogy tiszta vizet biztosítsunk a világ minden olyan régiójában, ahol a víztartó réteg eltűnőben van, és hogy hatást gyakoroljunk az ENSZ 17-es cikkelyének Fenntartható Fejlődési Céljára és a körforgásos gazdaságra – emelte ki Tőkés Katalin.

Azt is elmondta, hogy először egy francia céggel próbálták megépíteni a berendezést, de nem voltak elégedettek a közös munkával. Elhatározta, hogy Magyarországon keresnek a feladatra alkalmas vállalatot, ebben kérte a montreali konzul közbenjárását, segítségét, és így értek el végül a Clasmanhoz.

Sürgető megoldás kell

A technológia jelentősége, szükségessége megkérdőjelezhetetlen: a népességnövekedés, a környezetszennyezés, az ipar, az erdőirtás, az éghajlatváltozás miatt hamarosan súlyos hiány léphet fel a vízkészletben. Mint azt Tőkés Katalin vázolta, jelenleg több mint egymilliárd ember nem jut ivóvízhez, elsősorban a harmadik országbeli polgárok.

A most kifejlesztett berendezés működésének lényege, hogy a filtereken keresztül beáramló páradús levegő a belső részben egy folyadékhűtő berendezéssel megfelelő hőmérsékletűre hűtött és ideális módon elhelyezett, speciális eljárással kialakított, nagy felületű hűtőlemezeken halad át. Tulajdonképpen egy kondenzációs folyamat megy végbe, nagyon kevés energia felhasználásával. Egy jól megtervezett speciális algoritmus alapján programozott vezérlés figyeli, hogy a berendezés milyen körülmények között van elhelyezve, és ennek megfelelően szabályozza a legoptimálisabb működést. Hatékony működés már legalább 19 fokos hőmérséklet és 25 százalékos levegő-páratartalom mellett elérhető.

– A Hydros névre keresztelt légköri víztermelési technológiánk teljesen megkerüli tavaink, folyóink és óceánjaink csökkenő vízkészletének felhasználását. Gépeink napi 3, 5, 10, 20 és 50 köbméter ivóvizet tudnak előállítani, és a Clasman Kft.-vel ennél nagyobb gépek építését is tervezzük – vázolta Tőkés Katalin.

Az együttműködő felek célja, hogy ezt a technológiát alkalmazzák a világ azon régióiban, ahol a víztartó réteg kiszáradásban van. A Blue Planet Water aktívan forgalmaz Afrikában (itt már tizenhárom országban kötött szerződést forgalmazókkal), Ázsiában, és hamarosan Dél-Amerikában is, de bárki megveheti a gépet, az államoktól kezdve a magáncégekig.