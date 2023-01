Gyakorlatilag se vevő, se árus. Még olyanokat sem üdvözölhettünk sem szerdán, sem csütörtökön, akikről azt gondoltuk volna, nélkülük ez a piac nem nyithat ki. De érthető, ha az év végi nagy hajrá után kell egy kis pihenés a kereskedőknek is. A standoknak körülbelül az egyharmadán kínálták a portékáikat a kofák az épphogy csak szállingózó vevőknek. Azonban nemcsak a standok voltak zárva, hanem az üzletek egy része is. A szolgáltatóházakban működők közül volt húsbolt, amely csak csütörtökön nyitott, de a város legendás halasa, a Szalka-féle is csak tegnap reggel.

Szóval komolyabb forgalomról nem beszélhettünk, de ennek ellenére az árusok azon a véleményen vannak, hogy a január még nem is annyira vészes, a február rosszabb szokott lenni.

– Az első hét szegényes volt a forgalom szempontjából, ez tény. Ekkor még van az év végi maradványokból, nincs fizetés, sokan szabadságon vannak. De bízom benne, hogy hamarosan javul a helyzet, a külföldön dolgozók január hatodika után indulnak vissza a munkahelyükre, általában addig vannak szabadságon. Ők nagy spájzolók, alaposan felpakolnak az útra – tudtuk meg egy árustól, aki szeretett volna a háttérből nyilatkozni, névtelen maradni.

A külföldön kenyerüket keresők elsősorban a füstölteket és a savanyúságot árusítók forgalmát növelik meg.

Pénteken már érződött némi forgalomemelkedés. Az áruk között a szaloncukor és néhány csecsebecse emlékeztetett a decemberi ünnepekre.

Mondhatjuk, megindult az élet a piacon. A parkoló autókból és az üzletek vásárlóiból is több volt, mint hét közben. Az áruellátás a szokásos volt, talán egy kicsit szerényebb a szokásosnál – legalábbis a decemberhez viszonyítva bizonyosan –, de amit kellett, megvásárolhattunk. Lényeges információ: az árak továbbra is stagnálnak.

A kínálatra visszatérve! Almával, ami az egyik legjobb vitaminbombánk (minden nap egy alma az orvost távol tartja), rendesen ellátott a piac (400–500 forint kilónként), déligyümölcsből sem volt hiány. Narancsból egy kiló már hatszáz forint alatt is kapható, a banán egy kicsit húzósabb, általában nyolc–kilencszáz forint belőle egy kilogramm.

Szépek voltak a zöldségek, a húsboltokban a húsok, így semmi akadálya nem volt annak, hogy elkészítsük a 2023-as év első remek húslevesét. Egy könnyed leves az év végi nagy trakták után biztosan jólesik, arról nem is beszélve, hogy a szilveszter éjszaka után még nem biztos, hogy minden gyomor helyre rázódott.

Minden alapanyag adott egy jó húsleves elkészítéséhez, amely a nagy ünnepi lakomák után gyógyszer

Mivel a disznóvágások idejét is éljük, lehetőségünk adódhat arra, hogy készítsünk egy jó kis orjalevest, ami ha a halottat nem is támasztja fel, azért nagyon jó hatással van a szervezetre.

Az orjaleves alapvetően úgy készül, mint egy húsleves, de mint a nevéből is gondolhatjuk, a húsos orjacsont az alapja. Kiváló, friss vágású disznó csontjait kaphatjuk ebben az időszakban a piacon. Hogy az orjának meglegyen a különleges íze, ahhoz első lépésként az orjacsontot paradicsompürével bekenjük, majd 160 fokos sütőben tíz–tizenöt percet sütjük, így kerül a fazékba, és ha van bármilyen húsalaplevünk, azzal öntjük fel víz helyett. Sok zöldséget használhatunk, több recept is nagy mennyiségű sárgarépát javasol, de ettől tartózkodjunk, mivel nagyon édes lesz a leves. Amit viszont mindenképpen be kell tartani, a gyöngyözős, akár négy–öt órás főzés.

Ami még lényeges: ez egyébként a húslevesekre, az erőlevesekre is érvényes, ne tegyünk az edényre fedőt, hagyjuk, hogy a lé redukálódjon, az eszencia felé hajoljon, így kapunk egy igen „bitang” levest.