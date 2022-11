Novemberi eső: feltöltődött a talaj felső rétege

Márkli Jánossal, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjével beszélgettünk.

– A kiszámíthatatlan időjárás és a műszaki problémák miatt egy kicsit elcsúsztunk az őszi vetéssel, október vége helyett csak november közepén végeztünk. De a vetés befejezése utáni esős időjárás nagyon jól jött, kedvezett nekünk. Hamar kikeltek a magok, és szépen erősödnek a növények. Búzát és árpát vetettünk, az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, ezúttal a nagyon csapadékigényes repcét kihagyjuk, a napraforgót és a kukoricát tavasszal vetjük. Az alap mű­trágyázást elvégeztük, egész jól állunk most. Igaz, a csapadéknak nem most kellett volna jönnie, de ennek is örülünk, az utóbbi időben ötvenhat milliméter eső esett, feltöltődött a talaj felső rétege. A talajmunkák miatt is fontos volt az esős időjárás, hiszen olyan száraz volt ősz elején a föld, hogy nem lehetett jó minőségű talajmunkákat végezni. Most sem szántunk, csak gruberezünk (a gruberezés a növénytermesztés alapját, a talaj-előkészítést jelenti. A szántás remek alternatívája, ami jóval sekélyebb mélységben történik, és szinte csak a felszínt mozgatja át. Tehát a gruberezés képes mind a minimális felületi, mind az alapvető talajművelési munkálatokat elvégezni, és nem csupán a műtrágyák, a növényi maradványok beépítését biztosítja – a szerk.), mert az elsődleges célunk a talaj nedvességtartalmának a megőrzése, és a mély forgatás ennek nem kedvez – összegzett az ügyvezető.

Márkli Jánossal rendszeresen beszélgetünk a mezőgazdaság helyzetéről, és ebben az évben talán először érezni némi optimizmust a szavaiban.

– Az utóbbi hónapok első jó híre, hogy csapadékossá vált az időjárás. Szerencsére nagy hideg nem volt, a mínusz egy Celsius-fok nem számít annak, ez megfelelt az őszi vetésnek. Azért megnyugodnunk nem szabad, mert a téli időjárás lesz a döntő, ha nem lesz csapadék, újra bajba kerülünk. Ezért a tavaszi vetés még kérdéses. Az idei év bizonyította, hogy a kukorica sok gondot okozhat, csapadék- és költségigényes. Ha úgy alakul, akkor a napraforgó rovására csökkentjük a kukorica területét. Más növénnyel nem tudjuk helyettesíteni a kukoricát, mivel nincs öntözési lehetőségünk – mondta Márkli János.

Az év vége előtt a legfontosabb kérdés, hogy a megtermett gabona sorsa mi lett, mi lesz, vannak-e értékesítési gondjaik? Erre Márkli János így válaszolt: – Szerencsére van piaca a terményeinknek. Továbbra is biztos felvevőnk a dunaföldvári Pannonia Bio Zrt. és a szabadegyházi Hungrana Kft. Nálunk köt ki az ukrán kukorica egy része, amit mi mérlegelünk, és szállítunk tovább az adonyi tárolókba, ez is komoly bevételi forrás számunkra. Végül is az idei esztendőnk nem lett annyira tragikus, mint ahogy nyár végén, ősz elején gondoltuk. De, hogy mit hoz a jövő, nem tudni. Az biztos, hogy jövőre üt majd vissza a vegyszerek, a gépek, az alkatrészek és az üzemanyag árának idei drasztikus emelkedése.

Az ügyvezető arról is tájékoztatott minket, hogy az év hátralévő idejében az értékesítés folytatása lesz a legfontosabb feladatuk, s a földeken is dolgoznak majd. Növényvédelmi munkát már nem végeznek, de szerencsére a növények egészségesek.