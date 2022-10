„Láttuk miként alakul át a körülöttünk lévő világ és benne a dunaújvárosi vendéglátás”

Közel tíz éve üzemeltetjük már az Aranyhordót, és őszintén szólva, hosszas vívódás után döntöttünk a váltás mellett. Láttuk, miként alakul át a világ, és benne a dunaújvárosi vendéglátás is. Az elmúlt időszakban, főként talán a járványhelyzet és megváltozott fogyasztói szokások miatt a piac erőteljesen a rendelés és az ételkiszállítás felé mozdult el. A másik fontos tényező az ágazatban tapasztalható szakemberhiány. Az üzemeltetéshez elengedhetetlen személyzet szinte mindig rendelkezésre állt, ám a fluktuáció jelentős terhet jelentett. Emellett a munkabérek is megemelkedtek, amit egyre nehezebb volt kitermelni. Az alapanyagárak terén mi is megéreztük az egyre inkább elszálló inflációt, egyes alapvető termékek ára megduplázódott szűk egy éven belül. Mindezek mellé még beütött a rezsiválság is. Egy ekkora házat befűteni, egész évben energiával ellátni nem egyszerű történet. Mi végül egy hőszivattyús megoldás mellett döntöttük, ezekhez kapcsolódva modern klímaberendezéseket is felszereltünk – fogalmazott a döntés hátteréről Komáromi László, akit arról is kérdeztünk, miként tervezik megőrizni, továbbvinni az Aranyhordó értékeit, hagyományait?

A ház népszerű borpincéje megtartja majd éttermi funkcióját a jövőben is

– A ház felső részén kerülnek kialakításra az apartmanok. Az ételkiszállításunk jelenleg is működik. Az Aranyhordó borpincéje pedig terveink szerint megtartja majd éttermi funkcióját. Természetesen itt is számos korszerűsítés, átalakítás lesz annak érdekében, hogy egy korszerű, barátságos környezetben fogadhassuk a vendégeinket. Nagyságrendileg 35-40 embert fogadhatunk majd itt, remélhetően már a jövő év elejétől.

Két új, remekül felszerelt apartmannal már végeztek a szakemberek

Fotós: LI

A vendéglátás jövőjével kapcsolatban az Aranyhordó, és a Motel1 tulajdonosa kifejtette:

– A recessziót minden vállalkozás, így a vendéglátás is biztosan komolyan megérzi majd. Biztosra vehető, hogy lesz egyfajta tisztulás ezen a piacon is. Lehet, főként a kiszállítás terén lesznek olyan cégek, amelyek ideiglenesen felfüggeszthetik működésüket, esetleg összeolvadnak más, ezen ágazatban dolgozó vállalkozásokkal. Az látható, hogy tartalékok, új ötletek, elképzelések nélkül nehéz lesz túlélni az előttünk álló hónapokat. A fentebb már említett lépésekkel mi megpróbáltunk előre gondolkodni, reagálni, még mielőtt lehetetlen helyzetbe kerülnénk. Nálunk két új apartmannal már elkészültek a szakemberek és dolgozunk tovább. A pozitív kilátásokat azonban erősítheti, hogy azért zajlanak olyan fejlesztések, beruházások a tágabban vett régióban, amelyekre lehet és kell is építeni. Gondolok itt többek között az iváncsai, dunavecsei és paksi nagyberuházásokra, remélhetően mindezekből a dunaújvárosi cégek és az itt élő polgárokat is profitálhatnak majd.