Dunaújváros - A Ferrobeton Zrt. Dunaújváros egyik legjelentősebb múltra visszatekintő nagyvállalkozása. Az ír központú CRH Csoport tagja. Nincs ma Magyarországon olyan jelentős beruházás, ahol ne lennének jelen, hiszen a legnagyobb kapacitással rendelkeznek az országban a beton- és vasbetonelem-előregyártás területén. Aktívan részt vesznek már a létesítmények tervezésében is mérnöki tevékenységükkel. Egyetemekkel, tervező- és kutatóintézetekkel együttműködve a kutatás-fejlesztés területén is rendszeresen jelentkeznek a piacon megjelenő újdonságokkal.

Az elmúlt tíz évben a termelési volumen, a kibocsátás, az árbevétel és az eredményesség is folyamatos növekedést mutatott. Ezt folyamatos fejlesztésekkel és a hatékonyság növelésével érték el. Mind a négy magyarországi telephelyükön kapacitásbővítő beruházásokat hajtottak, hajtanak végre. Dunaújvárosi telephelyükön három új gyártóhelyet alakítottak ki, így csökkenteni tudták az alvállalkozók számára átadott munkák arányát is. A legnagyobb fejlesztések a szolnoki telephelyen indultak el. Ezt indokolja a cég vezetése szerint, hogy a nagyberuházások súlypontja áthelyeződött Magyarország keleti felébe, elsősorban annak északi részébe.

A világpiaci beágyazottságú, nagy, jellemzően távol-keleti cégek, nagyrészt az elektromobilitáshoz kapcsolódó fejlesztéseit nem érinti a gazdasági, piaci környezet aktuális változása. Így a Ferrobeton arra számít, hogy a kibocsátás 65-70 százalékát kitevő vállalati beruházások továbbra is növekvő megrendelésállományt biztosíthatnak. A hazai kis- és középvállalkozások esetében, a 100-150 millió forint alatti megrendeléseknél azonban már most érezhető a visszaesés, ahogy az infrastrukturális beruházásoknál, autópálya- és hídépítéseknél és a lakossági szektor esetében is.

Az északkelet-magyarországi megrendelések teljesítésében a későbbiekben segíthet a cégcsoport által Kassa környékén vásárolt két telephely. A FerrobetonSlovensko beindítása, bejáratása a Ferrobeton Magyarország teljes támogatásával, hátterével zajlik.

Az alapanyagárak drasztikus emelkedése, az alapanyaghiány kezelése érdekében a Ferrobeton már tavaly novemberben elindította a készletek lehetőségekhez igazodó növelését, ehhez megfelelő pénzeszközök állnak rendelkezésére.

A társaság kiemelt figyelmet fordít az emberi erőforrás menedzselésére.

Négyéves bérfelzárkóztatási tervet hajtottak végre, amely során 43 százalékkal emelkedtek az alapbérek, így nemzetgazdasági szinten is jól fizető és biztos munkahely a Ferrobeton.

A szakképzés és a felsőoktatás terén is folyamatos kezdeményező szerepet játszanak az együttműködések kialakításában, a duális képzés nyújtotta lehetőségek kihasználásában. A szakma kiváló tanulója versenyen rendre jól szerepelnek az ott gyakorlati ismereteket szerzett tanulók, ezt az idei verseny országos harmadik helye is alátámasztja.

A térség iránti elkötelezettséget bizonyítja az is, hogy a Ferrobeton a dunaújvárosi kamara egyik alapító vállalkozása, Vass Zoltán vezérigazgató a kamara ipari tagozati alelnöke.