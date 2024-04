A fülesbagoly a leggyakoribb hazai bagolyfajunk. Közepes méretű, tollfülei hosszúak. A múlt század első felében a varjak vadászata során sok fészekaljat kilőttek, mivel gyakran foglalja el az elhagyott varjúfészkeket költésre. A telet sokszor a településekre húzódva, általában örökzöldeken vészelik át – olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A Dunaújvárosban lencsevégre kapott bagoly is így tehetett, ezért is kaphattuk lencsevégre fényes nappal. Azt nem áruljuk el, hogy a városban hol tanyázik, hogy senki ne zargathassa, mi is csak megcsodáltuk és megörökítettük a látványt.