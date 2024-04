Nyolc kategóriában fogadják a nevezéseket az immáron huszonötödik alkalommal meghirdetett Virágos Dunaújvárosért elnevezésű versenyre. A hivatal környezetvédelmi osztálya ezúttal is keresi többek közt a lakosság által legszebben virágosított ablakot, erkélyt, előkertet. A már jól megszokott menetrend most sem változott: az önkormányzat hivatalos oldaláról is letölthető a jelentkezési lap, amelyet kitöltve kell visszajuttatni emailen vagy postai úton az osztálynak, továbbá mellékelni kell képet is a versenyre nevezni kívánt virágosított területről (legfeljebb tíz darabot). Egy virágosított helyszínre csak egy pályázat nyújtható be. A különböző kategóriákban az első három helyezettet díjazzák, de az októberben várható eredményhirdetésen különdíjakat is kioszthat majd a zsűri.