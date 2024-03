Most, hogy itt a jó idő, másra se vágyik az ember, csak hogy a természetben tölthesse szabadidejét. Természetesen nem vagyunk cukorból, de egy jó séta vagy egy kellemes kertészkedés sokkal jobban esik, ha nem esik. Mármint az eső. Persze a csapadék szükséges és kell a természetnek, de az mindig akkor zúdul le, amikor valami szabadtéri programot tervezek magamnak. Méghozzá pontosan akkor, amikor hétvége van vagy a szabadságomat töltöm. Így történt ez szombaton is. Az eső esett, a tervem fuccsba ment, így nem maradt más hátra, mint az újratervezés. Igazi Murphy törvénye: ami el tud romlani, az el is romlik. Ebben az esetben az időjárás.