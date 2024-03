A gyerekkori fogápolást már egészen kicsi korban érdemes bevezetni – tanácsolta dr. Vörös Krisztina, gyermek és ifjúsági fogorvos. Mint mondta, ahogy kibújnak az első tejfogak, tanácsos azokat tisztogatni. Ehhez használható, direkt ilyen célra készült, ujjra húzható szilikonkefe, de léteznek fogkeféhez hasonló rágók, ilyet is lehet a gyerek kezébe adni – olvasható társoldalunkon, a teol.hu-n.

Sok bajtól megóv a gyerekkori fogápolás

Az óvodásokat is szűrő szakember kiemelte a rendszeres szűrés fontosságát, így ugyanis időben észrevehetőek és kezelhetőek a problémák. Akár már hároméves kor alatt el lehet vinni a gyereket fogorvoshoz, ha a szülő úgy ítéli meg, hogy ez szükséges, hiszen akár már ovis korban is lehetnek gondok, a tejfog is lehet szuvas. Sok szülő azonban abba a hibába esik, hogy a tejfogak épségére nem fordít kellő figyelmet, azt gondolva, hogy azok úgyis kihullanak. A fogváltás során azonban egy ideig vegyesen vannak jelen a maradó és a tejfogak. A hatéves kor körül kibújó, 6-os fogak például már maradóak.

Dr. Vörös Krisztina azt javasolta, hogy miután ezek megjelentek, érdemes felkeresni egy fogorvost, aki preventív céllal gondoskodik a barázdazárásról.

Ám azt tapasztalja, hogy egyre több gyereknek van lyukas foga, különösen a Covid-járvány óta, amikor csak korlátozottan volt lehetőség az ellátásra. A fogszuvasodás okai között említhető nemcsak az elégtelen fogápolás, hanem a nem megfelelő táplálkozás és a genetika, az örökletesség is. A szekszárdi fogorvos hozzátette, hogy sokszor hiába tünteti fel egy gyerek kezelési lapján, hogy fogtömésre van szükség, ha a szülő aztán nem törődik ezzel, illetve maga is elhanyagolja a fogmosást, nem jár szűrésre.

Nem mindegy a fogmosás technikája

A fogmosás kapcsán dr. Vörös Krisztina kiemelte, hogy a gyerek életkorának megfelelő méretű fogkefét és fogkrémet kell választani. A helyes technika az, ha a fogakat nem sikálják, hanem körkörös, valamint a rágófelszín felé söprő mozdulatokkal tisztítják. Jobb lágyabb sörtéjű fogkefét választani, egy több irányba mozgó, kisfejű elektromos fogkefével pedig a nehezen elérhető helyeket is meg lehet tisztítani. Az esti fogmosás után pedig már semmit sem szabad fogyasztani.

A fogszabályzás terén ugyancsak azt látja a szakember, hogy egyre több, nagyjából minden második-harmadik gyereknek van rá szüksége. Ennek több oka is lehet. A hosszan tartó cumizás, ujjszopás például nyitott harapást eredményezhet. Ugyanakkor az is gond, hogy sok gyereknél csírahiány van, vagyis nincs, amiből a maradó fog kifejlődhetne. Fontos tehát az otthoni fogápolás mellett a szakembert is időben és rendszeresen felkeresni a későbbi gondok megelőzése érdekében.

Forrás: Révészné Hanol Erzsébet / teol.hu