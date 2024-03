Felelős állattartóként nemcsak az oltások miatt szükséges állatorvosi ellátás a házi kedvenc számára, hanem időnként sajnos betegség, sérülés miatt is. Ennek azonban komoly költségei lehetnek. Ezek enyhítésére lehetőség a kisállat biztosítás, amely a lakásbiztosítás kiegészítéseként vehető igénybe a biztosító társaságoknál. Egyelőre csak kutya és macska biztosítható ily' módon, teol.hu.

Csökkenti a költségeket a kisállat biztosítás

– Tenyészkutyáink, munkakutyáink vannak. Az egészségük kiemelten fontos számunkra, ezért is döntöttünk úgy, hogy a lakásbiztosításunkat kiterjesztjük rájuk is – mondta a téma kapcsán egy Medinán élő kutyatenyésztő házaspár. Betegség, sérülés esetén már az is nagy segítség, ha legalább az állatorvosi költség egy részét állja a biztosító. Emellett felelősségbiztosítást is lehet kötni az állatra, amellyel a kutya által esetlegesen okozott kár költségeit lehet megtéríteni. De a házaspár nemcsak azoknak ajánlja a kisállat biztosítás megkötését, akik szakemberként tartanak kutyát, hanem minden felelős gazdinak, akinél teljes értékű családtag az állat, mint ahogy náluk.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője elmondta, hogy biztosítónként eltérőek lehetnek a feltételek. Érdemes alaposan utánajárni ezeknek, különböző csomagok lehetnek egy biztosítón belül is, különböző díjazással. A minimum korhatár, amelytől biztosítás köthető egy állatra, általában hat hónap. A felső korhatárt általában a hetedik vagy a nyolcadik életévben határozzák meg a társaságok, illetve van, ahol eddig marad érvényben a biztosítás. Szükséges, hogy az állat mikrochippel legyen ellátva, és, hogy megkapja a szükséges védőoltásokat. Tehát szükség van a Kisállat Egészségügyi Könyvre, a mikrochipes azonosító adatokra, illetve az állatorvosi dokumentációra a biztosítás megkötéséhez.

Vannak kizáró okok

A jól megválasztott biztosítás fedezi a felmerülő orvosi költségeket, ha az állat beteg lesz vagy baleset éri, szerződéstől függően azt is, ha a házi kedvenc okoz valamilyen káreseményt – például megharap valakit – tette hozzá a kommunikációs vezető. Arról is beszélt, hogy csak olyan esetben fizet kártérítést a biztosító, ha az állat sérülése igazoltan betegségből vagy balesetből adódik. Ezen kívül a betegségekkel kapcsolatban is alkalmaznak kizárásokat a társaságok.

Fajtatiszta kutya vagy macska esetén arra is érdemes rákérdezni, hogy vannak-e olyan tipikus betegségek, amelyekre nem térít a biztosító. Amennyiben a betegség vagy baleset a gazda felelőtlen magatartása miatt következik be, a biztosító megtagadhatja a kár kifizetését. Mentesülnek a biztosítók a kártérítési kötelezettség alól, ha kiderül, hogy a kisállatot kínozták, elhanyagolták, szükség esetén nem értesítették időben az állatorvost, vagy szándékosan eltértek az általa javasolt kezeléstől. Az állatorvosi költségek rendezése például alapesetben csak magára a kezelésre vonatkozik, az orvos kiszállási díjára nem. Emellett azt sem lehet elszámolni, ha a gazdi maga viszi el az állatot orvoshoz.

Külföldi utazáskor is érdemes a kisállatra biztosítást kötni

De nemcsak a lakásbiztosítás kiegészítéseként lehet biztosítást kötni a házi kedvencre, hanem külföldi utazás esetén is. Lehetőség van ugyanis olyan utasbiztosítást választani, ami kiterjed a gazdájával tartó kisállatra is. Ha külföldön van szükség állatorvosi kezelésre, annak még magasabb költségei lehetnek, mint Magyarországon, de megfelelő biztosítással fel lehet készülni erre a kockázatra is. Több biztosító is kínál ilyen szolgáltatást.