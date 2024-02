Ebben a szezonban is elképesztő sűrű a női NB I mezőnye az élcsapatok mögött.

Jelenleg a hatodik Budaörs és a már kieső helyen lévő Békéscsaba között csak nyolc pont különbség van. Ami pedig a mai feleket illeti, a Vasas és a DKKA egyaránt tíz ponttal áll a kilencedik és a tizedik helyen, de előbbiek egy meccsel többet játszottak.

Szóval, ez megint négypontos rangadó lesz a dunaújvárosi gárda számára.

Szembetűnő, hogy a legutóbbi meccseken – igaz ebből három ellenfél a Bajnokok Ligájában szerepel – rendre jött egy hosszabb hullámvölgy, hosszas gólcsndekkel. Legutóbb Fehérváron is az öltözőben ragadt a csapat, ekkor került hétgólos hátrányba a Kohász. A lányok azonban nem adták fel, innen egyenlíteni tudtak, azonban egy góllal végül a vármegyei rivális nyert.

Lapunk érdeklődésére Sallai Nikolett azt mondta, igazából ők sem tudják ennek az okát, próbálják megfejteni, hogy ez miért van. – Ez sajnos nagy hibánk, pedig megbeszélünk előtte mindent, és úgy is akarjuk folytatni a játékot, ami jól működött.

Próbáljuk ezt kijavítani, keressük az okát, s mindent megteszünk, hogy pénteken ez ne történjen meg. Arra viszont lehet építeni, hogy hétgólos hátrányban sem adtuk fel legutóbb, nem is szabad, és mindig van valaki, aki kimozdítja a csapatot a gödörből.

- Fehérváron mi veszítettük el a két pontot, nem ők nyerték meg. Így most a Vasas ellen mindenképpen nyerni akarunk, főleg hazai pályán a szurkolóink támogatásával. Persze, arra is figyelni kell, hogy nem szabad görcsössé válni, de tudjuk, milyen fontos találkozó előtt állunk. Majd ugyanilyen lenne a folytatásban a Kozármisleny és a Budaörs elleni győzelem is. Amennyiben ezeket szintén behúzzuk, akkor ki tudjuk javítani a fehérvári botlást.

Arra a kérdésre, miként érzi magát Dunaújvárosban, illetve a csapatban azt felelte, remekül. – Igaz, a nagyobb nyüzsgéshez vagyok szokva, és azt szeretem, de nagyon jól érzem magam, amin én is kicsit meglepődtem, de nincs messze Budapest.

A pályán is jól érzem magam, igyekszem megszolgálni a bizalmat, amikor a fent vagyok.

- Az is fontos, hogy remek a kapcsolat a társakkal, bíznak bennem és ha van véleményem, azt is elfogadják.

A 16. fordulóban csütörtökön játszották: MTK - Győr 31-36, Mosonmagyaróvár - Ferencváros 27-30. A további párosítás: Békéscsaba - Alba Fehérvár, DVSC - NEKA, Kozármisleny - Kisvárda, Vác - Budaörs.

A bajnokság állása