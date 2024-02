A meccs előtt a két fél azonosan, tíz ponttal állt a tabellán, a Vasas egy meccsel többet játszva. Miután a DKKA az előző fordulóban Fehérváron kikapott, így négypontos rangadónak számított ez a meccs, persze, az ellenfél számára is.

A mérkőzés kezdődobását a DKKA U12-es játékosa, Major Zsófia végezte el, akinek kedvenc játékosa a dunaújvárosi Fodor Neszta, aki nevelőklubja után 2023 nyarán igazolt a Vasashoz. A fiatal lány ezért tőle egy Vasas, Bulath Anita szakmai igazgatótól pedig Kohász mezt kapott ajándékba.

Hazai oldalon civilben ült a lelátóra Sallai Nikolett, aki kisebb sérülés miatt nem játszhatott, illetve hiányzott a védelem oszlopa, Nick Viktória, ő a találkozó napjára betegedett meg, illetve Horváth Petra, Kopecz Barbara és Krupják-Molnár Beatrix sem állt rendelkezésre. Viszont bekerült a a csapatba Sztanó Kincső, aki a héten az NBI/B-s Szegedtől tért vissza.

DKKA- Vasas 27-29 (13-16) DKKA: Wéninger - Agócs 1, Trawczynska 3 (1), Moreno, Gajdos 2, Borgyos 3, Török 2. Csere: Oguntoye (kapus), Paróczy 5, Szalai 4, Bouti 2, Csáki, Arany 5 (2), Lakatos. Vezetőedző: dr. Paic Róbert. Vasas: Balog - Domokos 4, Boldizsár 2, Dombi, Juhász 6, Győrfi 1, Oláh 7 (4). Csere: Szilovics 3, Vámosi, Sirián 1, Dombi 2, Pénzes 2 81), Lengyel, Ferenczy, Fodor 1. Vezetőedző: Konkoly Csaba. Hétméteresek: 7/3, illetve 5/5. Kiállítások: 10, illetve 8 perc.

Oláh révén a Vasas szerzett vezetést, amire hárommal felelt a Kohász, igaz, közben itt és ott is maradtak ki lehetőségek. Aztán elég volt pár hiba, elrontott támadás dunaújvárosi oldalon, a fővárosiak máris egyenlítettek, 4-4. Trawczynska kihagyott hetese ellenére Szalai és Paróczy egy szemfüles labdaszerzés utáni góljával megint kettővel ment a DKKA a 12. percre. A Vasas gyorsan egyenlített, majd 8-8 után Agócs büntetőjét is védte Balog, Domokos pedig nem hibázott, így újra az ellenfél vezetett. Ráadásul támadásban megakadt az újvárosi gépezet, a szerencse sem volt a csapattal Szalai két kapufájánál, a 24. percre az addigi legnagyobb előnyét építette ki Vasas, 10-13. Ugyan egyre felzárkóztak a piros-fehérek, de az utolsó pillanatok megint nem a miénk voltak, az eladott labdákból könnyű gólokat kapott a csapat, a legutolsót egy rossz indítás utáni lerohanásból, a félidő utolsó másodpercében.

A szünetben adta át a DKKA vezetősége, Vertig Csaba operatív igazgató és Bulath Anita szakmai igazgató Farkas Zsoltnak a csapat és a Ferencváros elleni találkozón a szurkolók által összegyűjtött pénzadományt. Továbbá jelen volt Dániel Valentin, a naposelet.hu műszaki vezetője, cégük szintén támogatást nyújt Farkas Zsoltnak ahhoz, hogy az ellopott kerekesszéke helyett újat tudjon vásárolni.

Bulath Anita szakmai igazgató és Farkas Zsolt

A pihenő után nem folytatódott jól a játék, Szalai hetesét is védte Balog, ez már a harmadik kihagyott büntető volt, szerencsére Oguntoye is jelentkezett egy bravúrral. Szalai góllal javította előbbi hibáját, Trawczynska pedig végre megtörte a kihagyott bünetők sorát, lövése a kapufáról pattant be, 15-16. A következő percekben nagy rohanás kezdődött, amiből a DKKA jött ki jobban, Borgyos révén a 36. percben újra egyenlő lett az állás, 18-18. A kicsit fejetlen játékot a hazai szakvezetés időkéréssel próbálta rendbe tenni - ez két gól formájában jelentkezett. A folytatásban óriási küzdelem zajlott, a Vasas utolérte a Kohászt, hogy aztán megint kettővel ellépjen az újvárosi csapat. 23-21 után a hibák ára újfent az ellenfél egyenlítése volt a 47. percre, de sajnos az újabb technikai hibák megint Vasas találatokat hoztak, 23-25. A kapuba visszatérő Wéninger a legjobbkor jelentkezett két védéssel, elöl pedig Török és Borgyos élt a lehetőségével, 25-25. Sajnos Juhász blokkon megpattanó lövése becsapta Wéningert, Agócs hetest harcolt ki, amit Arany biztos kézzel értékesített.

Az utolsó öt percre egyre fokozódtak az izgalmak, kiváló védekezés után már csak egy passza maradt a Vasasnak, amiből hetest kaptak belül védekezésért, mindenki más belemenést látott és reklamált. Ráadásul Szalai helyzetét védte Balog, a szélről beugró Oláh összeakadt Parózcyval, amiért utóbbi két percet az ellenfél meg újabb hetest kapott, amivel Pénzes is élt is, 26-28. Nehéz helyzetbe került így a Kohász három és fél perccel a vége előtt, főleg, hogy Gajdos lövését is leszedte Balog.

Nagyjából egyszerű volt a képlet, több gólt már nem kaphatott a DKKA, ha győzni akarnak.

Az elsőt megúszták, kapufára ment a lövés, Aranyé meg a hálóba, de az egyedül maradt Fodor Neszta szomorította el volt csapatának szurkolóit. Másfél perccel a vége előtt jött még egy hazai időkérés, ami után Bouti hetest harcolt ki, de Arany mellé dobta - ezzel pedig el is dőlt a meccs, a szurkolók közül többen már ekkor elindultak haza...