Pepper, a humanoid robot Bács-Kiskun vármegye új munkatársa. Az emberi és a gépi intelligencia ötvözetének hála a kis robot képes szórakoztatóan tanítani bárkit. A napokban Ripcse Péterrel, a megyei önkormányzat rendszergazdájával közösen adott interjút a Gong Rádió Téma műsorában. A robotot a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat a Petőfi Emlékév jegyében állította munkába. Ezzel szerették volna méltán lezárni a két éven tartó rendezvénysorozatukat. A robot hatalmas lexikális tudásával segít megidézni Petőfi életét, munkásságát. Szinte mindent tud a nagy magyar költőről, a megye szülöttéről. Bátran lehet tőle kérdezni, örömmel osztja meg információit. Ripcse Péter a beszélgetés során kitért arra is, hogy Pepper miben tud segíteni, milyen funkciókat nyújt. Tanítható, folyamatosan gyűjti az információkat, melyeket a konferenciákon kap, ezek alapján bővítik a tudástárát. A beszélgetés végén meg is szólaltatták Peppert. Elsősorban Petőfivel kapcsolatos kérdéseket kapott, de egy petőfis viccet is elmesélt.