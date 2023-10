Pálosfalviról tudni érdemes, hogy 1968-ban született, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem szakán végzett 1994-ben. 2012 óta az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa. Nagyon sok publikációja jelent meg például történelemmel foglalkozó folyóiratokban. Több könyvnek a szerzője vagy társszerzője. Egyik kutatási területe a Hunyadiak kora. Tehát nem mondhattuk, hogy nem az időszak és a Hunyadi család életének egy alapos ismerője érkezett a POK-ba.

Azok, akik a történelemmel foglalkoznak, tudják, egyes kutatók, vagy regényírók mennyire másképp látnak egy-egy történelmi eseményt. Nagyon nehéz több mint ötszáz évvel ezelőtti életútról beszélni, hiszen szemtanúk már nagyon régóta nem élnek, leginkább udvari költők – elsősorban Bonfini – munkájára hagyatkozhatunk. Az is tény, történelmi dolgokat szinte mindenki a saját ízlése, a saját hite szerint dolgozza fel. Az biztos, az előadó ritkán előforduló szemszögből beszélt Hunyadi Mátyásról. Talán több volt a negatívum mint a pozitívum az ő értelmezése szerint – számomra legalábbis így hatot. Mátyás hibái között említette meg, hogy a nagybátyját, Szilágyi Mihályt engedte a török szultán által lefejeztetni, miközben mindent neki köszönhetett. Itt azért szembe szállnék a történésszel, mert Mátyás az édesapjának legalább annyit köszönhet, mint Szilágyi Mihálynak. És azt, hogy hagyta lefejeztetni, annak megvolt az oka, mert mai szóhasználattal többször szervezett ellene puccsot. Az is az igazsághoz tartozik, hogy az előadó arról is beszélt, nem könnyű Hunyadi Mátyásról véleményt formálni, mert, ahogy fogalmazott, egy rendes magyar csak jót mondhat Mátyásról. Származásával kapcsolatban megemlítette, hogy a közvélekedés szerint, bárminek lehet nevezni, csak románnak nem. (Egyébként a 15-16. században Románia nem létezett – a szerk.) Amivel mindenképpen egyet lehet érteni Pálosfalvi Tamással, hogy Mátyás nimbusza a halála után erősödött meg.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A Fekete sereggel kapcsolatban annak adott hangot, hogy csak halála után egy Fekete nevezetű hadvezérről nevezték el a sereget Feketének. Egyébként több történetíró, ezen az állásponton van. Pálosfalvi azt is elmondta, hogy annak ellenére, hogy Mátyás bevételei alapján Európa egyik leggazdagabb uralkodójának, számított, még neki is nagy erőfeszítésekbe került a sereget fenntartani, ezért sokszor szélnek is eresztette. Mátyáshoz általában pozitívan viszonyul a magyar történelemírás. De az tény, hogy sok tisztázatlan pont van az életútjában. Ami tény, nem az általában megszokott nézőpontból beszélt Pálosfalvi, és az is tény, az ilyen előadásokra nagy szükség van, főleg azért, hogy a mai középiskolások is szakavatott emberektől kapjanak ismereteket, véleményt és utána mindenki eldöntheti, hová teszi le a voksát.

Írásunkat ennek szellemében azzal zárjuk le, igazságos, vagy nem volt igazságos Mátyás…?!