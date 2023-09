A háromnapos eseményre összesen 17 magyar versenyző utazott el, köztük volt a dunaújvárosi klub tehetsége, aki tavaly a 7,5 kilométeres távon világbajnoki címet szerzett.

A versenyen három korosztály szerepel, a legfiatalabbak (14-15 évesek) 5 kilométeren, a 16-17 évesek 7,5km-en, míg a legidősebb juniorok 10 kilométeren mérkőznek meg, továbbá egy U19 és egy U16 5 kilométeres mixed váltó is a program részét képezi.

A verseny előtt a szakág szövetségi kapitánya, Gellért Gábor arról beszélt, legalább öt éremesélyes versenyzőt tud mondani. - Talán Fábián Betti az, aki egyértelműen kiemelkedik az utánpótlás mezőnyből. Ő múlthéten megnyerte a felnőttek között a LEN nyíltvízi Európa-kupa összetett versenyét, a világbajnokságon a váltóval ezüstérmes lett, egyéniben 10 kilométeren kilencedik lett. Betti egyértelműen aranyesélyes. Kovács-Seres Hunort szintén az első helyre várom – tavaly már ifjúsági világbajnok lett 7,5 kilométeren a Seychelles-szigeteken - idézte a kapitányt a szövetség honlapja.

A pénteki nyitónapon elsőként az 5 km-es távot rendezték meg reggel, ami kiválóan zárult, ugyanis a fiúk mezőnyében Kárpáti Máté szerezte meg az első helyet, Nagy Napsugár pedig ezüstérmes lett. Délután pedig vízbe ugrottak Kovács-Seresék is, amikor reméltük a hasonló jó folytatást. A távnak negyvenegy fiatal vágott neki, 1500 méternél a DKSE úszója az ötödik helyen tempózott, egy német, egy lengyel és két olasz mögött, két és fél másodperc hátránnyal az elsőhöz képest. 3000 méterhez érve Szabó Gergő tanítványa - aki a helyszínen segítette versenyzőjét - már az élen fordult, a másodiknak feljött lengyel Kapala előtt 3,1 másodperccel, a harmadik helyre csúszó Schuberttel szemben pedig 5,4-el vezetett. A harmadik kör végéhez érve is Kovács-Seres állt az élen, azonban odaúszott frissítőért, így az azt kihagyó lengyel elébe vágott, a fordítónál test, test elleni küzdelemben kanyarodtak, az időmérőnél Kapala 0,2 tizeddel vezetett. A negyedik körben nagy csata alakult ki kettejük között az élen, sőt, volt, hogy hárman úsztak egymás mellett, hat kilométernél aztán Kapala vezetett újra 2,4 másodperccel. Az utolsó körben aztán mindenki utolsó erejét összeszedve hajrázni kezdett, a lengyel azonban tovább tudta növelni előnyét, Hunorra pedig nagyon feljött Schubert a finisre, végül Kapala 4,3 másodperc fórral nyert, Kovács-Seresék pedig szinte egyszerre ütöttek be, végül a DKSE úszója egy tizeddel volt gyorsabb, így övé lett a második hely.